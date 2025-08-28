El arbitraje se la mandó a guardar a Di María por el gol lícito de Merentiel

No existe, casi, una conexión entre los seguidores de Boca y la Selección Argentina de Fútbol, pese a que en el último tiempo la Albiceleste les dio más motivos de alegría que su propio club.

Las palabras de Di María reafirman este umbral y ratifican el lema "primero Boca, segundo Boca y tercero Boca...".

image Para el hincha de Boca, lo más importante en su vida es Boca.

El arbitraje argentino le contestó a Angel Di María

El Fideo había cuestionado la legitimidad del gol de Miguel Ángel Merentiel ante Banfield, en lo que fue la victoria del conjunto de Miguel Ángel Russo 2-0 sobre el Taladro el pasado domingo 24 de agosto en La Bombonera.

A través de las redes sociales, la Dirección Nacional de Arbitraje le respondió al campeón del mundo y ratificó la decisión del árbitro del encuentro, Nicolás Lamolina.

CORRECTA DECISIÓN

Acertada evaluación de no falta. Defensa y atacante mirando el balón, choque entre ambos en acción totalmente accidental propia del juego. Regla XII. pic.twitter.com/ZNKEtREU1C — arbitrajeAFA (@ArbitrajeAFA) August 26, 2025

Qué había dicho Ángel Di María para generar el enojo del Mundo Boca

El Fideo habló sobre el gol de Merentiel ante Banfield en la Bombonera. "Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel. Son los árbitros los que deciden, los que cobran", comenzó.

Por su gol a Banfield en el #TorneoClausura pic.twitter.com/yEjoIvyo9H — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 24, 2025

Y en ese contexto agregó: "Los dos penales (cobrados a Central en el Clausura) fueron claros. Después el que quiera decir otra cosa puede decirlo. Nosotros estamos tranquilos, si tuviéramos una ayuda estaríamos primeros y no donde estamos, no hubiéramos empatado tantos partidos. Es así, es normal, nosotros no necesitamos la ayuda de nadie".

Angelito buscó instalar una polémica que de polémica tiene poco. No se trata de una jugada escandalosa ni mucho menos. Aún así, el Fideo no tuvo otro recurso para defenderse de las acusasiones por ayudas arbitrales que meter a Boca en el medio, cuando el Xeneize nada tenía ni tiene que ver.

¿Habrá sido una jugada para condicionar al arbitraje de cara al partido entre el Canalla y el Xeneize del fin de semana del 14 de septiembre? Es una lectura posible.

image Ángel Di María.

El enojo entre los hinchas de Boca Juniors y Di María venía desde el Mundial de Clubes. No solo por el gol de penal que le convirtió a Agustín Marchesín (que para algunos fue y para otros no), sino porque su Benfica se vio beneficiado con un inexistente penal ante Auckland City en la segunda fecha del Grupo C.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Espacioazulyoro (@espacioazulyoro)

La moneda pareciera caer -sospechosamente- siempre del lado de Rosario Central desde el regreso de Ángel Di María al fútbol grande de la Argentina.

Penales polémicos a favor,

Goles anulados a los rivales, y

El club Canalla llevó hinchas visitantes a todos sus encuentros fuera del Gigante de Arroyito...

image Construyendo paredes: Rosario Central, Ángel Di María y Claudio Tapia.

