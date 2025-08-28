ESPN sorprendió este año con el programa ESPN F360, conducido por el ex TyC Sports Pablo González y Matías Martin. Tras el partido entre Manchester United y Grimsby, en la transmisión apareció un graph que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
¿QUÉ PUSIERON?
ESPN: El insólito graph en el programa de Matías Martin y Pablo González
Los Diablos Rojos quedaron afuera de la Copa de la Liga ante el equipo de la cuarta división del fútbol inglés y en el programa del canal deportivo, hablaron del Dibu Martínez, lo que causó cierta repercusión.
ESPN, Pablo González y Matías Martin
En septiembre de 2024 Pablo González dejó TyC Sports (en medio de un fuerte ajuste en el canal) y tiempo después, pasó a ESPN.
En este último canal, es conductor de SportsCenter y además, en conjunto con Matías Martin, llevan a cabo ESPN F360.
Este periodista tiene un sello característico con la búsqueda de archivo (sobre todo por su ex programa Planeta Gol) e intenta explotarlo en cada uno de sus envíos.
El programa de ayer 27 de agosto fue algo particular, ya que dedicaron buenos minutos del programa a la definición por penales entre Manchester United y Grimsby por la Copa de la Liga.
André Onana no tuvo el mejor rendimiento en la eliminación de los Diablos Rojos (y suele fallar bastante seguido), lo que generó un graph en el programa de ESPN que generó rápidamente repercusión.
"El United no pudo sumar al Dibu y quedó eliminado por Onana", se pudo ver en las pantallas del canal deportivo.
Este tipo de comentarios, son rápidamente penados en redes sociales y quienes los hacen, son acusados de "nenes Scaloneta". ESPN F360 no fue la excepción.
Manchester United y Dibu Martínez
Ha sido un mercado de pases movido para muchos de los jugadores argentinos que integran la Selección Argentina de Lionel Scaloni.
Todo hacía indicar que uno de los futbolistas que iba a cambiar de club, era Dibu Martínez, ya que el arquero se retiró llorando del campo de juego en mayo y las sensaciones que generó, eran de despedida.
Durante buena parte del libro de pases de verano europeo, se habló del interés de Manchester United por el portero argentino. Gastón Edul informó el 15 de julio: "Manchester United avanzó concretamente por Emiliano Dibu Martínez. Ya hay negociación con Aston Villa."
Estando a días de que cierre el mercado de pases (31/8), no hubo ningún avance significativo por el campeón del mundo con la Selección Argentina.
Dibu, tiene contrato en Aston Villa hasta el 30 de junio de 2029 y fue utilizado como titular por la segunda jornada de la Pemier League que comenzó a disputarse recientemente.
La incógnita de si llegará al Mundial de Norteamérica 2026 jugando para The Villans, está más vigente que nunca.
