ESPN: El insólito graph en el programa de Matías Martin y Pablo González

Este periodista tiene un sello característico con la búsqueda de archivo (sobre todo por su ex programa Planeta Gol) e intenta explotarlo en cada uno de sus envíos.

El programa de ayer 27 de agosto fue algo particular, ya que dedicaron buenos minutos del programa a la definición por penales entre Manchester United y Grimsby por la Copa de la Liga.

André Onana no tuvo el mejor rendimiento en la eliminación de los Diablos Rojos (y suele fallar bastante seguido), lo que generó un graph en el programa de ESPN que generó rápidamente repercusión.

"El United no pudo sumar al Dibu y quedó eliminado por Onana", se pudo ver en las pantallas del canal deportivo.

image

Este tipo de comentarios, son rápidamente penados en redes sociales y quienes los hacen, son acusados de "nenes Scaloneta". ESPN F360 no fue la excepción.

Manchester United y Dibu Martínez

Ha sido un mercado de pases movido para muchos de los jugadores argentinos que integran la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Todo hacía indicar que uno de los futbolistas que iba a cambiar de club, era Dibu Martínez, ya que el arquero se retiró llorando del campo de juego en mayo y las sensaciones que generó, eran de despedida.

Durante buena parte del libro de pases de verano europeo, se habló del interés de Manchester United por el portero argentino. Gastón Edul informó el 15 de julio: "Manchester United avanzó concretamente por Emiliano Dibu Martínez. Ya hay negociación con Aston Villa."

image

Estando a días de que cierre el mercado de pases (31/8), no hubo ningún avance significativo por el campeón del mundo con la Selección Argentina.

Dibu, tiene contrato en Aston Villa hasta el 30 de junio de 2029 y fue utilizado como titular por la segunda jornada de la Pemier League que comenzó a disputarse recientemente.

La incógnita de si llegará al Mundial de Norteamérica 2026 jugando para The Villans, está más vigente que nunca.

