No se puede creer el partido que Mariano Closs ¿eligió? para relatar esta fecha

Sarmiento vs. Atlético Tucumán, por la fecha 5 del Torneo Clausura

El Verde de Junín recibirá desde las 19 horas al Decano por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. Será un duelo clave por la permanencia ya que ambos equipos están comprometidos en la Tabla Anual, que lo tiene -de momento- a Talleres de Córdoba condenado a regresar al Federal A porque San Martín de San Juan marcha último en los promedios y en la clasificación general. Además, a las 21hs se enfrentarán ambos en el Mario Alberto Kempes.

El Sarmiento de Facundo Sava está vigésimosexto, con 20 puntos. Atlético Tucumán, que lo dirige Lucas Pusineri, está ubicado en la vigésimocuarta colocación, con 21 unidades.

Si bien ambos clubes tienen debajo suyo a Godoy Cruz, Aldosivi y la T, no pueden relajarse en la lucha por no descender. No solo por la Tabla Anual, sino también, por la de promedios de cara a las temporadas subsiguientes.

image Parte baja de la Tabla Anual. (Foto: Captura Promiedos).

