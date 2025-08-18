Este lunes 18 de agosto se cierra la fecha 5 del Torneo Clausura con una doble tanda. Sarmiento de Junín recibirá a Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba hará lo propio ante San Martín de San Juan en el Kempes. Mariano Closs, según muchos el mejor relator del continente, estará presente en el duelo entre el Verde y el Decano.
RARO
No se puede creer el partido que Mariano Closs ¿eligió? para relatar esta fecha
Mariano Closs, considerado uno de los mejores relatores del continente, será la voz de un partido del fútbol argentino poco habitual para su repertorio.
La política que viene manejando ESPN para con su narrador insignia es, por lo menos, cuestionable. Desde hace bastante tiempo que Closs es el responsable de ponerle la voz a partidos de menor nivel. Tal vez, la señal de las letras rojas quiere compensar el poco atractivo de ciertos encuentros con la presencia del bueno de Mariano.
Sin embargo, existen un contrapunto en esta cuestión. Según varios usuarios en redes sociales, es Mariano Closs quien elige a qué cotejo acudir.
El perfil de X, "@Puntaje_Ideal" dio la noticia en sus redes sociales y generó mucha controversia entre los tuiteros. "Mamá querida, en qué partido volves a relatar Marianito querido", escribió uno. "Es un caso de estudio por qué Closs no relata nunca los grandes". "Como le dan este partido a Closs", alcanza a leerse también.
Sarmiento vs. Atlético Tucumán, por la fecha 5 del Torneo Clausura
El Verde de Junín recibirá desde las 19 horas al Decano por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. Será un duelo clave por la permanencia ya que ambos equipos están comprometidos en la Tabla Anual, que lo tiene -de momento- a Talleres de Córdoba condenado a regresar al Federal A porque San Martín de San Juan marcha último en los promedios y en la clasificación general. Además, a las 21hs se enfrentarán ambos en el Mario Alberto Kempes.
El Sarmiento de Facundo Sava está vigésimosexto, con 20 puntos. Atlético Tucumán, que lo dirige Lucas Pusineri, está ubicado en la vigésimocuarta colocación, con 21 unidades.
Si bien ambos clubes tienen debajo suyo a Godoy Cruz, Aldosivi y la T, no pueden relajarse en la lucha por no descender. No solo por la Tabla Anual, sino también, por la de promedios de cara a las temporadas subsiguientes.
Seguí leyendo en Golazo24
Independiente (RVA) 0 - Boca 3: apareció el mejor Xeneize de los últimos meses
Messi volvió con magia: golazo, taco de lujo y victoria para Inter Miami
Otra vez todo River está hablando de lo que pasó con Miguel Borja
River 4 - Godoy Cruz 2: show de goles en el Monumental