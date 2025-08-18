Entrevistó a Milei y será diputado nacional: Llanto en las Fuerzas del Cielo

Lloran las Fuerzas del Cielo

El cierre de listas de candidatos de La Libertad Avanza encumbró a los famosos de la mano de Karina Milei: además de Tronco (va en el puerto 11 y seguro accederá a la banca porque se espera que entren 15 de LLA) se sumaron a las listas para legisladores la modelo Karen Reichardt que ocupa el segundo puesto en la boleta diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que encabeza José Luis Espert y la exvedette Virginia Gallardo que se postulará en Corrientes y al igual que Reichard es amiga del presidente Javier Milei.

Atrás quedaron los experimentados políticos del PRO de Mauricio Macri y los novatos militantes libertarios que lidera Santiago Caputo y se agrupan en Las Fuerzas del Cielo.

image El Gordo Dan, quizás el más famoso de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, no integró ninguna lista de candidatos.

Al PRO le fue mejor, a pesar de la humillación de que Diego Santilli aparezca en 3er lugar detrás de Reichardt, el partido amarillo –que no tendrá alusiones a su identidad en las papeletas- logró incluir a varios dirigentes importantes en lugares clave con grandes chances de acceder a un escaño.

Casi nada le quedó el asesor presidencial Santiago Caputo que para las elecciones del 7 de septiembre solo consiguió poner a un candidato a la Cámara baja bonaerense y a cuatro concejalías.

Se espera algún pronunciamiento de los líderes de Las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo y Gordo Dan con respecto al cierre de listas, aunque se mantienen callados hace tiempo al respecto y no estuvieron en el acto de Milei en La Plata.

