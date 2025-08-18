Mucha farándula en las listas de candidatos de Libertad Avanza, que han desplazado a los políticos del PRO pero también a los jóvenes de Las Fuerzas del Cielo. Entre Karen Reichardt y Virginia Gallardo figura el socio en Neura de Alejandro Fantino, el periodista ‘Tronco’ que semanas atrás entrevistó a Javier Milei.
CIERRE DE LISTAS
Entrevistó a Milei y será diputado nacional: Llanto en las Fuerzas del Cielo
El periodista socio de Alejandro Fantino que entrevistó a Milei accederá a una banca. Duro golpe para Las Fuerzas del Cielo, las grandes perdedoras.
¿Quién es Tronco?
Sergio ‘Tronco’ Figliulo es compañero del periodista Alejandro Fantino y conduce un envío sobre mascotas en Neura que tuvo un gran impulso cuando los hermanos Milei fueron los invitados y concurrieron con sus perros. Aunque no todo fue color de rosa para Tronco que recibió un reto del presidente y de Karina por llamar “cosa” a Conan.
Antes, en junio pasado, Alejandro Fantino había pedido la candidatura de Tronco: "Lo digo en serio, no es broma. Pónganle a Tronco a competir. Que vaya el Joker de San Justo. No lo digo en joda".
Pero Tronco adquirió notoriedad pública en octubre de 2023 cuando discutió en vivo con su socio Fantino, lo insultó y abandonó el programa. “Después volví”, explicó en diferentes programas de espectáculos que se hicieron eco del berrinche.
“Venía muy cargado con cosas que le están pasando a mi familia, a mis viejos, a mi hermana, al país obviamente. En un solo día recibí siete malas noticias, más el quilombo que tenemos todos los días en Neura”, se excusó por entonces.
Lloran las Fuerzas del Cielo
El cierre de listas de candidatos de La Libertad Avanza encumbró a los famosos de la mano de Karina Milei: además de Tronco (va en el puerto 11 y seguro accederá a la banca porque se espera que entren 15 de LLA) se sumaron a las listas para legisladores la modelo Karen Reichardt que ocupa el segundo puesto en la boleta diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que encabeza José Luis Espert y la exvedette Virginia Gallardo que se postulará en Corrientes y al igual que Reichard es amiga del presidente Javier Milei.
Atrás quedaron los experimentados políticos del PRO de Mauricio Macri y los novatos militantes libertarios que lidera Santiago Caputo y se agrupan en Las Fuerzas del Cielo.
Al PRO le fue mejor, a pesar de la humillación de que Diego Santilli aparezca en 3er lugar detrás de Reichardt, el partido amarillo –que no tendrá alusiones a su identidad en las papeletas- logró incluir a varios dirigentes importantes en lugares clave con grandes chances de acceder a un escaño.
Casi nada le quedó el asesor presidencial Santiago Caputo que para las elecciones del 7 de septiembre solo consiguió poner a un candidato a la Cámara baja bonaerense y a cuatro concejalías.
Se espera algún pronunciamiento de los líderes de Las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo y Gordo Dan con respecto al cierre de listas, aunque se mantienen callados hace tiempo al respecto y no estuvieron en el acto de Milei en La Plata.
