Entre los asistentes a la quinta presidencial estuvieron los diputados nacionales aliados: Cristian Ritondo, Diego Santilli, Luciano Laspina, Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Alejandro Bongiovanni, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet.
CENA EN OLIVOS Y BLINDAJE
Milei lanza Operación Protección de Vetos (moratoria previsional, jubilados y discapacidad)
Javier Milei dispuso abrir las puertas de Olivos a un grupo de legisladores oficialistas. Asistieron parlamentarios de LLA, el PRO y algún “radical con peluca”.
Además, Pablo Cervi, uno de los seis “radicales con peluca” que recientemente confluyeron en un interbloque con LLA.
El resto de sus compañeros de bancada no se hizo presente y eso suscitó inquietud.
En cambio, Oscar Zago adelantó que sería uno de los ausentes a través de cuentas de X vinculadas al Movimiento de Integración y Desarrollo.
Tras la última sesión en Diputados (cuando se aprobaran con media sanción una serie de iniciativas que complicaron al Gobierno) el presidente Javier Milei convocó al titular de la Cámara baja, Martín Menem y a diputados afines para reunir “86 héroes” que se muestren capaces de frenar temas vitales para la Casa Rosada:
-incremento de haberes a los pasivos
-moratoria para los jubilados
-régimen de discapacidad en emergencia.
El miércoles, el segundo acto: diálogo con los gobernadores
Balcarce 50 intensificará desde el 13 de agosto el contacto con gobernadores que buscan el tratamiento en comisiones de los proyectos de ley por el reparto del Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles líquidos. Ambos proyectos ya cuentan con media sanción del Senado.
En la última cadena nacional, el presidente Javier Milei desafió al Congreso Nacional con una fuerte frase: