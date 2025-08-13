urgente24
Milei lanza Operación Protección de Vetos (moratoria previsional, jubilados y discapacidad)

Javier Milei dispuso abrir las puertas de Olivos a un grupo de legisladores oficialistas. Asistieron parlamentarios de LLA, el PRO y algún “radical con peluca”.

13 de agosto de 2025 - 00:00
Milei convocó a diputados a fines a la quinta de Olivos

Entre los asistentes a la quinta presidencial estuvieron los diputados nacionales aliados: Cristian Ritondo, Diego Santilli, Luciano Laspina, Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Alejandro Bongiovanni, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet.

Además, Pablo Cervi, uno de los seis “radicales con peluca” que recientemente confluyeron en un interbloque con LLA.

El resto de sus compañeros de bancada no se hizo presente y eso suscitó inquietud.

En cambio, Oscar Zago adelantó que sería uno de los ausentes a través de cuentas de X vinculadas al Movimiento de Integración y Desarrollo.

Vamos a acompañar el veto a la moratoria. Respecto al desfasaje del 7.2%, estamos convencidos de que los jubilados tienen que cobrarlo alguna vez. Hay formas de financiar un aumento a los jubilados sin romper el equilibrio fiscal. Hace falta más diálogo. Vamos a acompañar el veto a la moratoria. Respecto al desfasaje del 7.2%, estamos convencidos de que los jubilados tienen que cobrarlo alguna vez. Hay formas de financiar un aumento a los jubilados sin romper el equilibrio fiscal. Hace falta más diálogo.

Tras la última sesión en Diputados (cuando se aprobaran con media sanción una serie de iniciativas que complicaron al Gobierno) el presidente Javier Milei convocó al titular de la Cámara baja, Martín Menem y a diputados afines para reunir “86 héroes” que se muestren capaces de frenar temas vitales para la Casa Rosada:

-incremento de haberes a los pasivos

-moratoria para los jubilados

-régimen de discapacidad en emergencia.

El miércoles, el segundo acto: diálogo con los gobernadores

Balcarce 50 intensificará desde el 13 de agosto el contacto con gobernadores que buscan el tratamiento en comisiones de los proyectos de ley por el reparto del Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles líquidos. Ambos proyectos ya cuentan con media sanción del Senado.

En la última cadena nacional, el presidente Javier Milei desafió al Congreso Nacional con una fuerte frase:

Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante. Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante.

