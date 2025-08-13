Milei lanza Operación Protección de Vetos (moratoria previsional, jubilados y discapacidad)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1955456201321312422&partner=&hide_thread=false JAVIER MILEI REUNIÓ A DIPUTADOS DE LLA Y EL PRO



Cumbre en Olivos.



Tras la última sesión en Diputados (cuando se aprobaran con media sanción una serie de iniciativas que complicaron al Gobierno) el presidente Javier Milei convocó al titular de la Cámara baja, Martín Menem y a diputados afines para reunir “86 héroes” que se muestren capaces de frenar temas vitales para la Casa Rosada:

-incremento de haberes a los pasivos

-moratoria para los jubilados

-régimen de discapacidad en emergencia.

El miércoles, el segundo acto: diálogo con los gobernadores

Balcarce 50 intensificará desde el 13 de agosto el contacto con gobernadores que buscan el tratamiento en comisiones de los proyectos de ley por el reparto del Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles líquidos. Ambos proyectos ya cuentan con media sanción del Senado.

En la última cadena nacional, el presidente Javier Milei desafió al Congreso Nacional con una fuerte frase:

Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante. Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante.