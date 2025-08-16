Solamente en 3 ocasiones en las últimas elecciones intermedias de Argentina una fuerza política oficialista logró superar el 40% a nivel nacional:
COMPLEJO PANORAMA PARA CASA ROSADA
Sorprendentes resultados de Zuban-Córdoba sobre política, economía, reelección, IA, Garrahan y CONICET
El encuadre triunfalista del oficialismo no parece ser compartido por una opinión pública que apoya con menos del 38% a Javier Milei, según Zuban-Córdoba
-Raúl Alfonsín con el Plan Austral en 1985,
-el kirchnerismo en 2005
-Mauricio Macri en 2017.
Un primer dato resalta a primera vista entre los 2.000 consultados a lo largo y ancho de la República Argentina: el anti mileísmo ya es mayor que el antikirchnerismo como fenómeno social.
Más de la mitad de los argentinos consultados por Zuban-Córdoba se asume como anti mileista y menos de un 30 % dice ser mileista.
A diario, el discurso de Balcarce 50 parece destinado a fortalecer su propio tercio en desmedro de la llegada a sectores menos politizados y definidos.
En el muestreo, el 56 % dijo que el país va en dirección equivocada y menos de un 40% comparte el rumbo de la Casa Rosada.
En cuanto a la reelección presidencial, la mayor parte de los argentinos no la comparte: menos del 38% dijo estar de acuerdo contra más de un 58 % en desacuerdo.
No se trata de un tema instalado en la agenda de la gente común. Es un tema de discusión al que solamente apela el gobierno nacional.
Consenso abrumador a favor del Hospital Garrahan
Se trata de uno de los principales blancos de la furia presidencial en las últimas semanas.
Aún así, cosecha una imagen positiva del 94,6% penetrando incluso dentro del tercio liberal.
Además, 3 de cada 4 consultados se mostraron de acuerdo en aumentar los sueldos de los profesionales y el presupuesto del centro pediátrico.
El CONICET también genera apoyos masivos
En el estudio de Zuban-Córdoba se midió además las percepciones sobre el stream de la investigación del CONICET que durante varios días monopolizó la agenda comunicacional del país.
Un 77% de la población afirma haberlo visto o escuchado sobre las transmisiones subacuáticas, frente a las costas de Mar del Plata.
La “estrella culona”, principal figura y meme surgido del evento, cosechó un 68% de imagen positiva. La envidia de cualquier político nacional.
El evento demostró una inusual capacidad de generar entusiasmo y consenso en un país marcado por la polarización.
Preocupación por la Inteligencia Artificial dentro de la política
En los últimos meses hemos visto videos alterados de:
-el gobernador de la Provincia de Córdoba Martín Llaryora, compartidos por un diputado
-Mauricio Macri llamando a votar por Manuel Adorni en lugar de su candidata Silvia Lospennato
-la edición engañosa en el video de Axel Kicillof.
Todo ello hace presagiar una campaña atravesada por esta nueva tecnología.
Más de un 40% de las respuestas se orientaron hacia que la IA ya ha modificado positiva o negativamente su propio campo laboral o el de personas conocidas.