Sorprendentes resultados de Zuban-Córdoba sobre política, economía, reelección, IA, Garrahan y CONICET

Un primer dato resalta a primera vista entre los 2.000 consultados a lo largo y ancho de la República Argentina: el anti mileísmo ya es mayor que el antikirchnerismo como fenómeno social.

image

Más de la mitad de los argentinos consultados por Zuban-Córdoba se asume como anti mileista y menos de un 30 % dice ser mileista.

A diario, el discurso de Balcarce 50 parece destinado a fortalecer su propio tercio en desmedro de la llegada a sectores menos politizados y definidos.

image

En el muestreo, el 56 % dijo que el país va en dirección equivocada y menos de un 40% comparte el rumbo de la Casa Rosada.

image

En cuanto a la reelección presidencial, la mayor parte de los argentinos no la comparte: menos del 38% dijo estar de acuerdo contra más de un 58 % en desacuerdo.

No se trata de un tema instalado en la agenda de la gente común. Es un tema de discusión al que solamente apela el gobierno nacional.

image

Consenso abrumador a favor del Hospital Garrahan

Se trata de uno de los principales blancos de la furia presidencial en las últimas semanas.

Aún así, cosecha una imagen positiva del 94,6% penetrando incluso dentro del tercio liberal.

Además, 3 de cada 4 consultados se mostraron de acuerdo en aumentar los sueldos de los profesionales y el presupuesto del centro pediátrico.

image

El CONICET también genera apoyos masivos

En el estudio de Zuban-Córdoba se midió además las percepciones sobre el stream de la investigación del CONICET que durante varios días monopolizó la agenda comunicacional del país.

Un 77% de la población afirma haberlo visto o escuchado sobre las transmisiones subacuáticas, frente a las costas de Mar del Plata.

La “estrella culona”, principal figura y meme surgido del evento, cosechó un 68% de imagen positiva. La envidia de cualquier político nacional.

El evento demostró una inusual capacidad de generar entusiasmo y consenso en un país marcado por la polarización.

image

Preocupación por la Inteligencia Artificial dentro de la política

En los últimos meses hemos visto videos alterados de:

-el gobernador de la Provincia de Córdoba Martín Llaryora, compartidos por un diputado

-Mauricio Macri llamando a votar por Manuel Adorni en lugar de su candidata Silvia Lospennato

-la edición engañosa en el video de Axel Kicillof.

Todo ello hace presagiar una campaña atravesada por esta nueva tecnología.

image

Un 69% reconoce que influye en los procesos políticos como las campañas electorales y la toma de decisiones. Más del 76 % de quienes contestaron afirman que deberían existir regulaciones por parte del Estado sobre este tipo de manipulaciones tecnológicas. Un 69% reconoce que influye en los procesos políticos como las campañas electorales y la toma de decisiones. Más del 76 % de quienes contestaron afirman que deberían existir regulaciones por parte del Estado sobre este tipo de manipulaciones tecnológicas.

image

Más de un 40% de las respuestas se orientaron hacia que la IA ya ha modificado positiva o negativamente su propio campo laboral o el de personas conocidas.