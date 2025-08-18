Cardiólogo que sufrió infarto revela un síntoma que casi nadie conoce

En un artículo publicado publicado por Parkview Health el médico dijo que le "sorprendió" lo que le ocurrió el 22 de enero de 2018, ya que es una persona activa.

"Me sentía genial. De hecho, estaba de vacaciones. Mi esposa iba a hacer ejercicio y me invitó. Acababa de empezar con la escaladora", dijo el cardiólogo.

De acuerdo con el relato del cardiólogo, primero tuvo síntomas muy sutiles que de ninguna manera le hicieron sospechar que se trataba de un infarto.

"Los síntomas fueron leves al principio. Empezó con una molestia en el pecho. Pensarías que sabría qué era, pero no lo supe durante unos 30-60 segundos", contó.

Y continuó: "Para la cantidad de ejercicio que hacía, estaba empapado en sudor. Estaba en negación; intentaba convencerme de que esto me estaba pasando. Esto no les pasa a los cardiólogos".

Síntoma menos conocido de infarto

De acuerdo con el cardiólogo, además de la molestia en el pecho, experimentó un síntoma del que poco se habla: necesidad de ir al baño.

"Una cosa es sentir dolor, pero otra muy distinta es sentir esa abrumadora sensación de fatalidad", dijo el médico.

"Es muy común tener que ir al baño durante un infarto. Es parte de la activación de todo el sistema nervioso. Efectivamente, tenía que ir. Estaba en el baño y recé". reveló.

Si bien algunas personas con infarto tienden a ir al baño justo antes o durante el episodio, es posible que asocien este síntoma con algún problema gastrointestinal, lo cual puede retrasar el diagnóstico.

En ese sentido, es importante tener en cuenta todos los síntomas del infarto, desde los más comunes, hasta los menos conocidos.

"La clave para tratar un infarto es llegar al hospital lo antes posible", dijo el doctor.

"Con cada respiro, me doy cuenta de lo afortunado que soy. Podría haber sido diferente. Atiendo a pacientes todos los días que experimentan lo que yo viví. Tengo suerte de estar vivo", compartió.

Señales de advertencia de infarto

Tomando en cuenta la experiencia del médico, he aquí los síntomas de infarto para estar atentos:

Molestia en el pecho que se puede sentir como una presión, compresión, inflamación o dolor incómodos

Molestia en otras áreas de la parte superior del cuerpo como brazos, espalda, cuello, mandíbula o estómago

Falta de aire

Sudor frío, náuseas o mareos

