Así actúan los ciberataques contra pymes

El desafío de la preparación en pymes

El 86% de las pymes encuestadas implementó algún plan de prevención de ciberdelitos, pero solo el 23% se siente realmente preparado para identificar amenazas a tiempo. Uno de los puntos débiles es la capacitación interna: el 73% de los propietarios afirma que es difícil que el personal tome en serio la ciberseguridad.

Frente a este escenario, especialistas en el sector —incluyendo empresas tecnológicas y de pagos— impulsan herramientas de diagnóstico y monitoreo para anticipar ataques y mejorar la resiliencia de los negocios.

La confianza como activo clave en la ciberseguridad

Según IBM, el costo promedio global de una filtración de datos asciende a USD 4,45 millones. La recuperación suele ser lenta y compleja, afectando la estabilidad de la empresa. Por eso, la confianza digital se ha convertido en un recurso estratégico para pymes y grandes corporaciones.

Walter Pimenta, vicepresidente de pagos comerciales en América Latina y el Caribe de Mastercard, destaca que la seguridad debe proteger “cada interacción”, combinando tecnología de inteligencia artificial y sistemas predictivos que resguarden tanto las transacciones como la reputación de los negocios.

Innovación y anticipación: Claves para frenar ciberdelitos

La prevención de ciberataques a pymes requiere un enfoque integral. Algunas empresas del sector implementan ecosistemas de seguridad que monitorean miles de millones de transacciones en milisegundos, detectando fraudes y reduciendo falsos positivos.

Las soluciones más efectivas integran inteligencia artificial, biometría y análisis de patrones de uso para anticipar amenazas antes de que impacten en la operación de un negocio.

El rol de la tecnología en la protección de negocios

Desde 2020, distintas iniciativas han incorporado millones de pymes a la economía digital, priorizando la seguridad de los pagos y la educación en ciberseguridad. Plataformas como el Mastercard Trust Center ofrecen recursos gratuitos y capacitación, en alianza con organizaciones como la Global Cyber Alliance.

En el ámbito local, empresas como ZMA IT Solutions desarrollan estrategias personalizadas para pymes, combinando experiencia técnica y formación en buenas prácticas. Su enfoque se basa en prevenir, detectar y responder de forma rápida ante amenazas digitales, fortaleciendo así la continuidad y crecimiento de los negocios.

Sobre este tema, Maximiliano Ripani experto en ciberseguridad, destaca que “la ciberseguridad no debe ser un conocimiento reservado a especialistas, sino una herramienta de uso común”.

Cómo blindar tu pyme frente a los ciberdelitos

Ripani propone un enfoque integral:

Capacitación continúa para todo el personal;

Implementar autenticación multifactor y políticas de contraseñas seguras;

Monitoreo constante de redes y sistemas;

Uso de inteligencia artificial para detección temprana.

