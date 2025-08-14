En CABA, subió 37,6% el número de personas "en situación de calle"

El método aplicado para la recolección de datos fue de tipo censal recorriendo la Ciudad entre las 18.00 hs. y las 6.00 del día siguiente.

Del relevamiento, publicado por Clarín, surge que:

La mayor parte de la población en los CIS fue masculina (74,1%, 2.185 varones). Las mujeres representaron el 25,8%del total de personas censadas (761 mujeres). Se registraron 2 casos sin respuesta.

El 83,0% de la población atendida en CIS era mayor de 18 años y la población menor de 15 años tuvo un peso relativo del 15%.

El 35,4% de la población atendida en los CIS nació en la Ciudad de Buenos Aires. El 52,4% en la provincia de Buenos Aires o en otra del país y el 11,8%, en el extranjero. Se desconoce el lugar de nacimiento del 0,4% de las personas relevadas.

El conteo de las personas censadas que pernoctaron en la calle se realizó por observación. De este relevamiento surgió que el 80,1% fueron varones y el 12,9%, mujeres. No se pudo distinguir el sexo del 7,0%.

La estructura por sexo y edad de la población relevada era, predominantemente, masculina. Particularmente, en la franja etaria de 19 a 59 años, varones y mujeres constituyeron el 72,9% y el 11,1% del total poblacional, respectivamente.

La mayoría de las personas relevadas por observación (81,4%) estaban asentadas en la vereda. El 5,1% se registró pernoctando en una plaza o parque y otro 4,1% lo hacía bajo una autopista.

La mayoría de la población relevada en la calle nació en la Provincia de Buenos Aires (36,1%) y en la Ciudad de Buenos Aires (34,9%). Las personas nacidas en otras provincias de la Argentina representaron el 20% y las personas extranjeras, el 6,8%. Se desconoce el lugar de nacimiento del 2,3% de la población entrevistada.

El 28,9% de la población relevada que contestó el cuestionario declaró haber vivido en la Ciudad desde que nació; el 59,4% estaba desde hace un año o más y el 10,2%, menos de un año. Del 1,5% de las personas censadas, no se obtuvo dato sobre el tiempo que han habitado en la Ciudad.

El 64,8% de las personas de 10 años y más que contestó el cuestionario realizó alguna actividad remunerada en la semana anterior al relevamiento.

Entre las personas entrevistadas que realizaron alguna tarea remunerada en la semana anterior al relevamiento , las más frecuentes fueron las changas (40,9%), el cartoneo (40,7%) y el pedido de dinero (28,6%).

De las personas entrevistadas que percibieron ingresos en dinero de una o más fuentes no laborales (26,3%), el 70,9% era beneficiario/a del Programa Ciudadanía Porteña (tarjeta de débito para comprar alimentos), y el 26,9% percibía jubilaciones o pensiones. Del 19,4% no se obtuvieron datos.

