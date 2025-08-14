Proyecto: Todos los espacios públicos y privados tendrán que tener kits de salud menstrual

En los fundamentos, Gollán señala que el proyecto atiende a una “deuda histórica” con las personas menstruantes y se alinea con compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. “Al igual que nadie cuestiona la necesidad de un botiquín de primeros auxilios, el kit menstrual debe ser un recurso básico para garantizar una gestión digna y libre de discriminación”, sostiene el texto.