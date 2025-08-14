Salvavidas de Claudio Tapia a Marcelo Moretti y vuelve a la presidencia de San Lorenzo

¿Se vienen las renuncias masivas?

Solo dos días después de la tercera reunión de Comisión Directiva en San Lorenzo, donde no se habría tratado el tema de Marcelo Moretti, los directivos del “Ciclón” recibieron una noticia que tendrá en vilo a toda la entidad, ya que varios de sus integrantes vienen amenazando con renunciar si el dirigente regresa.

Martín Cigna, secretario de San Lorenzo, manifestó su postura en caso del regreso del presidente. “No voy a ser nunca más el Secretario si Marcelo Moretti vuelve al club. Tengo una posición tomada. No doy marcha atrás en eso”, manifestó en diálogo con Radio La Red.

SALVAVIDASDECLAUDIOTAPIAAMARCELOMORETTIYVUELVEALAPRESIDENCIADESANLORENZOFOTO3 Claudio Tapia, presidente de la AFA, habilitó a Marcelo Moretti a retomar la presidencia de San Lorenzo luego de mantener su licencia por cuestiones judiciales.

Por su parte, Julio Lopardo, el vigente mandatario del “Ciclón”, tomó la tajante decisión de renunciar a la Comisión Directiva si finalmente se da el regreso del dirigente.

“Si Moretti vuelve renuncio a la CD” confesó Lopardo en diálogo con San Lorenzo Primero. Además, informaron que “se espera que haya otros integrantes de la CD que den el portazo si regresa al cargo, aunque hasta que no se oficialice nada puede confirmarse”.

Horas más tarde, pero esta vez en diálogo con La Cicloneta, Lopardo redobló la apuesta y le dio un “ultimátum” a Moretti: “Volvé o renuncíá. Si no toma una definición antes del fin de semana, entre lunes y miércoles renunció yo”.

La licencia de Marcelo Moretti

Marcelo Moretti debió tomar licencia como titular de la entidad de Boedo tras ser filmado en una cámara oculta recibiendo, supuestamente, dinero de la madre de un futbolista, según informó TL9 informa.

La fecha expuesta por Tomás Méndez, conductor del programa de Canal 9, es extraña igualmente. 22 de febrero de 2023 expresó Méndez que fue el momento del video con cámara oculta. Tony Arrighi de TyC Sports, señaló que sería de abril de 2024 igualmente.

Moretti, dejó de ser vocal a fines de 2021 y comenzó a ser presidente a fines de 2023, por lo que si esto fuese así, sería en su etapa como candidato. De igual manera, Marcelo Moretti en una conversación telefónica, se refiere a sí mismo como “presidente” (por lo que hubo error de Méndez y efectivamente fue en 2024).

Video del escándalo con Marcelo Moretti

“Se acaba el clientelismo, se acaba el amiguismo, se acaba el club de amigos, se acaba que juegue el hijo de tal, con Moretti se acaban los kioscos”, declaró Marcelo Moretti en plena campaña en una entrevista con el periodista partidario Agustín Muzzupappa.

En cuanto al video expuesto por Tomás Méndez en Canal 9, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Primero hay una conversación telefónica con la madre de un futbolista, que le dice que le dará dinero y en principio arreglan los montos.

Luego, se lleva a cabo la reunión en donde también estaba Francisco Sánchez Gamino (quien asumió como Director de Estudios para la Planificación Estratégica de Análisis y Estudios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nacional en octubre de 2024). Éste último, fue desplazado por el Gobierno Nacional.

En una primera instancia, la madre del futbolista, le daría 20 mil dólares. “Yo te pido que me lo fiches”, le pide la madre del jugador en varias ocasiones y Moretti asiente que así será.

Lo preocupante, es si esto, es una práctica común en los clubes de fútbol.

