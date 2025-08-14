Pablo Migliore se acuerda de Juan Román Riquelme: "No gritaste..."

image Lo de Boca no es una mala racha. Es producto de un abandono deportivo e institucional.

El palo de Pablo Migliore a Juan Román Riquelme

El ex portero de Boca Juniors, Pablo Migliore, quien suele criticar con acidez y sin pelos en la lengua la gestión de Juan Román Riquelme, alzó la voz y, nuevamente, fue duro para con el mandatario xeneize.

Migliore ya había manifestado su descontento con la gestión de Riquelme y aprovechó una vez más sus redes sociales para dejar una dura crítica con un mensaje claro contra JRR: "Mucha gente dejó de quererte", se llega a leer, entre otros tantos dardos.

A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, el boxeador publicó el siguiente texto:

No gritaste el gol de Carlitos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos (fue el mismo día que no bajaste a saludar a Diego) y ahora festejaste un empate con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos. Nosotros decimos que Boca está por encima de todo y de todos. Vos no lo decís y es es casi el único acto de sinceridad de tu parte... Mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico... Nadie tiene motivos para querer al dirigente No gritaste el gol de Carlitos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos (fue el mismo día que no bajaste a saludar a Diego) y ahora festejaste un empate con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos. Nosotros decimos que Boca está por encima de todo y de todos. Vos no lo decís y es es casi el único acto de sinceridad de tu parte... Mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico... Nadie tiene motivos para querer al dirigente

image Foto: Captura @pablo__migliore - Instagram.

