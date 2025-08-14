12 partidos sin ganar. Dos años y medio sin títulos. Un plantel que quedó eliminado de todo lo que tuvo por delante y que además no gana un clásico hace un año. Todo esto ya sale como un mantra en un Boca que ha colapsado deportiva e institucionalmente. Pablo Migliore salió a repudiar a Juan Román Riquelme.
Pablo Migliore se acuerda de Juan Román Riquelme: "No gritaste..."
El ex arquero de Boca, Pablo Migliore, disparó fuertemente contra Juan Román Riquelme por su festejo de gol en el partido entre el Xeneize y Racing.
La última vez que el Xeneize ganó fue el pasado 19 de abril de este año. Fue 2-0 con goles de Carlos Palacios y Miguel Ángel Merentiel. El director técnico era Fernando Gago.
Han transcurrido 117 días desde aquella jornada. La sequía se extenderá, como mínimo, a 120 días porque el equipo de Miguel Ángel Russo visitará el próximo domingo 17 de agosto a Independiente Rivadavia de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura.
Estamos hablando de cuatro meses completos sin sumar de a tres. Luego de la mencionada victoria ante el Pincha, Boca no le pudo ganar a River, a Tigre, a Lanús, a Independiente, a Benfica, a Bayern Munich, a Auckland City, a Argentinos Juniors, a Unión de Santa Fe, a Atlético Tucumán, a Huracán y a Racing.
De yapa, el último clásico en el que resultó vencedor el equipo de La Ribera fue el pasado 18 de agosto de 2024, cuando lo dirigía Diego Martínez. En tal ocasión, se impuso por 3 a 2 ante San Lorenzo de Almagro en La Bombonera.
El palo de Pablo Migliore a Juan Román Riquelme
El ex portero de Boca Juniors, Pablo Migliore, quien suele criticar con acidez y sin pelos en la lengua la gestión de Juan Román Riquelme, alzó la voz y, nuevamente, fue duro para con el mandatario xeneize.
Migliore ya había manifestado su descontento con la gestión de Riquelme y aprovechó una vez más sus redes sociales para dejar una dura crítica con un mensaje claro contra JRR: "Mucha gente dejó de quererte", se llega a leer, entre otros tantos dardos.
A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, el boxeador publicó el siguiente texto:
