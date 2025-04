El horno no está para bollos: Enojo en Boca con Pablo Migliore

Ante la afirmación de que asumiría el cargo sin cobrar, el periodista hizo una chicana que Migliore respondió desde el corazón: "¿Dirigir a Boca? Hay cosas, mirá... las cosas más lindas se hacen por amor, Pollo. Las cosas más lindas se hacen por amor. De verdad te lo digo".

Luego, analizó el golazo de tiro libre de Franco Mastantuono el pasado domingo 27 de abril en el Superclásico y culpabilizó a Agustín Marchesín.

Marchesín tuvo la responsabilidad en el primer gol, tranquilamente la podía sacar, no es mérito del nene. Sacá la barrera y ponelo a Mastantuono a patear desde esa distancia, no hace ninguno Marchesín tuvo la responsabilidad en el primer gol, tranquilamente la podía sacar, no es mérito del nene. Sacá la barrera y ponelo a Mastantuono a patear desde esa distancia, no hace ninguno

Los dichos del ex arquero y boxeador generaron una catarata de mensajes de repudio en recuerdo del gol que se 'comió' de Thiago Neves en las semifinales de la Copa Libertadores 2008.

Un usuario hincha de River recordó el famoso gol de Esteban 'Bichi' Fuertes a Racing, que fue ese mismo año, y también con un blooper del propio Migliore.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MauroGrande_/status/1917622680687190488&partner=&hide_thread=false ¿Migliore bajándole el nivel al gol de Mastantuono? ¿Este mismo Migliore? pic.twitter.com/TuYLemmmer — Mauro Grande (@MauroGrande_) April 30, 2025

Incluso se sumaron influencers de Twitter River a recordar un viral momento de Pablo en uno de los programas de Guido Kaczka:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1917633463462629600&partner=&hide_thread=false Migliore le saca mérito a Mastantuono, un pibe que con 17 años es la figura de River



El mismo Migliore al que boludeaban en un programa de Guido Kaczka https://t.co/QgNoEyd8gc pic.twitter.com/t2jp4q9oMu — SpiderCARP (@SpiderCarp23) April 30, 2025

Y desde Peñarol no dejaron pasar la oportunidad para pegarle a quien supo vestir la camiseta del Manya.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BolsoRushero/status/1917621390074691748&partner=&hide_thread=false Migliore en Espn diciendo que él atajaba el tiro libre de Mastantuono. De éste jamás habló, sabe que no va a llegar nunca. pic.twitter.com/5qaDM02FEs — Bolso Rushero (@BolsoRushero) April 30, 2025

