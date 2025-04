Totti Pasman se burla del Boca de Riquelme: "5 técnicos se comió" Gallardo

En esta línea continuó. “Ayer un seguidor de Instagram me dijo una genialidad. Boca es el viagra del Muñeco y la verdad parece que sí. Gago se echó solo, la verdad que no estuvo a la altura de Boca, perdió la Copa Argentina contra Vélez ganando 3 a 2 en el final del partido. No ganó un clásico, quedó afuera de las Libertadores con Alianza Lima y lo de River ya fue su tumba”, señaló.