Javier Milei: La "silla eléctrica", el "récord Guinness" y "la tienen adentro"

"Hicimos un ajuste del 15 puntos del PBI en 6 meses, eso sí que es para el Libro Guinness de los récords", dijo en otro tramo de su discurso Javier Milei, quien tildó de "cavernícola" al gobierno de Alberto Fernández.

Luego, apuntó de manera muy dura contra el ex ministro Martín Guzmán pero también contra los legisladores: "esa estupidez de ley que sacó el imbécil, incapaz, infradotado de Guzmán, que obliga a tener que pasar el programa con el FMI por el Congreso, donde están los degenerados fiscales".

"Les duele, todos esperaban que no lo pudiéramos pasar por el Congreso (al acuerdo con el FMI) y empezaron a llorar todos los ñoños republicanos. La verdad, dicho sea de paso, no me importan sus sentimientos, yo juego dentro de la ley, soy bilardista, y dentro de la cancha vale todo, estaba permitido en el reglamento, que la vayan a buscar, la tienen adentro".

"Decían 'ya la vi' pero no, no viste un carajo, nunca viste déficit fiscal".

También llamó "imbéciles" a los periodistas, a quienes llamó "enemigos de los argentinos, que han lucrado durante los últimos 100 años con este modelo empobrecedor".

Sobre apertura de cepo: "Los laboratorios que venden Adermicina están felices con tanto dolor en los mandriles. Es increíble, hay algunos que todavía hablan de atraso cambiario en un contexto donde el tipo de cambio está libre, no solo no se les dio el escenario apocalíptico de que iba a romper los $1400, sino que cada vez está más cerca de la banda de abajo".

Justamente mientras Milei hablaba, el dólar había subido, vendiéndose a $1.190 en el Banco Nación.

"Hice catarsis", admitió el Presidente.

Otras frases de Javier Milei en la ExpoEFI 2025:

- "La inflación aún es alta, pero a mitad del año que viene se va a terminar"

- "El gigante que tengo de jefe de Gabinete", que en palabras de Milei, ayer "domó" a los diputados en la interpelación por $LIBRA.

- "Mal que les pese a nuestro detractores, este es el mejor gobierno de la historia argentina"

- "Gracias Manuel por tanta doma, estuviste bien ayer cuando le respondiste al zurdo"

- "A Patricia Bullrich en su anterior gestión no le avalaron el protocolo antipiquetes"

NOTICIA EN DESARROLLO...

