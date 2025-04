La CGT en la calle empodera a Axel Kicillof, mal día de USA por la recesión

Live Blog Post

Caruso Lombardi, la revelación del debate porteño

Lo dijo el candidato del frente panperonista Leandro Santoro al salir del debate de futuros legisladores de la Ciudad de Buenos Aires: "El ganador fue Caruso Lombardi".

¿Qué había hecho el entrenador de fútbol Caruso en el Canal de la Ciudad? Nada muy difícil pero el fútbol ayuda a entender todo. Por ejemplo, al comenzar el debate, él explicó: "Esto se maneja con resultados. Si no, preguntale a Gago (N. de la R.: Fernando Gago acaba de ser despedido por el Club Atlético Boca Juniors). El fútbol es como la política: si hablás mucho y no hacés nada, no sirve. Por eso a la gente le pido el voto".

Según Nicolás Poggi, de Noticias Argentinas, "(...) En materia de cruces tampoco hubo grandes novedades: muchos se midieron el kirchnerismo en sangre y se pidieron explicaciones sobre sus roles durante la cuarentena. En ese aspecto, Santoro recibió varios dardos por su amistad con el ex presidente Alberto Fernández. También hubo lugar para que decepcionaran candidatos que tienen buena performance en redes sociales -especialmente en tiktok- pero poca en atriles políticos, como el caso del postulante Alejandro Kim, de Principios y Valores, el sello de Guillermo Moreno."

Frase de Manuel Adorni (LLA y vocero de Javier Milei): "Más tarde o más temprano el kirchnerismo va a ganar las elecciones. La única manera de frenar esto es llevando el modelo (Javier) de Milei a todos los rincones del país". Es la arenga de Karina Milei para nacionalizar el comicio.