El Vaticano y los OVNIS: ¿Qué secretos guarda la Iglesia sobre los extraterrestres?

Toda la idea de que el Vaticano sabe que hay vida extraterrestre no es nueva. Grusch incluso contó que el Papa de esa época habría pasado la información a los EE. UU., que luego se encargaron de apoderarse de la nave estrellada. Algunos piensan que la Iglesia tiene miedo de que, si se confirma la existencia de vida fuera de la Tierra, la gente podría cuestionarse el concepto de único Dios y la historia cristiana.

image.png David Grusch, exoficial de la Fuerza Aérea estadounidense, asegura que la Iglesia sabe sobre vida extraterrestre desde la era de Mussolini, y que esconde pruebas de naves alienígenas.

Lo que tiene más peso, según Lee, es que la tecnología militar podría estar relacionada con muchos de los avistamientos de OVNIS. Es posible que no todos los objetos voladores no identificados sean de origen extraterrestre, sino que algunos podrían ser experimentos secretos de gobiernos de todo el mundo. "Lo que vemos en el cielo no siempre son extraterrestres", explica Lee, "no son solamente hombres verdes visitando la Tierra". La posibilidad de que haya tecnología avanzada de otros países es algo que el Vaticano tampoco querría que se sepa, porque podría generar pánico global.

Con el avance de la ciencia, como el telescopio James Webb, ya estamos encontrando señales de vida en planetas lejanos, y eso solo hace que la gente esté más preparada para aceptar la idea de que no estamos solos en el universo. Según Lee, el Vaticano no va a poder ocultar la verdad mucho tiempo más. Si algún día se confirma que hay vida más allá de la Tierra, el mundo entero esperará que la Iglesia revele los secretos que guarda sobre los OVNIS.

Lee está convencido de que el sucesor de Francisco tiene que liberar toda esa información. "El público merece saberlo", asegura.

