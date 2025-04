Argentina, exportadora del GNL de Vaca Muerta; las lágrimas de Horacio Marin y el impulso de Vista Energy

La autorización de Energía

La medida se dará a conocer a través de una resolución que ya está firmada por la titular de la cartera, María Tettamanti, y se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días, según publicó el sitio especializado EconoJournal.

maria-del-carmen-tettamanti-1893634.jpg

Cabe mencionar que la iniciativa forma parte a su vez de la primera fase de la estrategia de YPF vinculada a la producción y exportación de GNL. La segunda fase está atada al acuerdo con Shell, bajo la cual aspiran a cerrar alianzas con tres supermajors como compradoras por adelantado de combustible.

Implicará una inversión de más de US$10.000 millones y se espera que la decisión final esté para mitad de 2026.

En tanto, la tercera fase es la que compromete a través de un MOU a YPF con la italiana ENI, en el que buscarán también tres compradores y, como en la fase dos, contará con dos barcos flotantes y un gosoducto propio. Ambas fases estaría listas entre 2028 y 2030 y serán incriptas en el RIGI.

Horacio Martín, la campana y las lágrimas

Los detalles fueron presentados por Horacio Marin a los inversores de Wall Street, tras descartar la construcción de una planta en tierra.

Embed - La Derecha Diario on Instagram: " | Durante la presentación en Wall Street del plan de negocios de los próximos 5 años de YPF, el presidente de la empresa Horacio Marín dio la apertura a la jornada con el tradicional toque de campana." View this post on Instagram A post shared by La Derecha Diario (@laderechadiario)

Esa presentación terminó con el toque, por parte del titular de YPF, de la simbólica campana de la bolsa más importante del mundo, tras lo cual, según el sitio 'Energía On' que lo esperaba en el piso del complejo, Marin retrasaba su arribo porque habría estallado en lágrimas de la emoción.

Marin contó que lo que vivió "fue una mezcla de todo y muchas veces es muy difícil explicar los sentimientos. Fue cambiar el rumbo de una compañía tan importante, que se puede hacer, pero es fuerte. Y después está en vos, la persona".

Y detalló que "me acuerdo de mis orígenes, mi vieja, mi abuela, las raíces de mi vieja, mi hija, mi señora. Del esfuerzo personal, del esfuerzo de ellos también".

Describió que por sus orígenes "yo no podría haber ido nunca a estudiar a Estados Unidos y fui dos veces (enviado por la empresa donde trabajaba). Es muy interesante escuchar a mi vieja porque ella no se lo imaginaba. Llegó de una guerra, era muy pobre, comió chocolate por primera vez a los 14 años. Entonces ve esto y no lo puede creer".

Para el CEO de YPF "esto es el esfuerzo que te enseñan tus abuelos, tus viejos, que es lo que yo llamo la superación, la meritocracia, y eso es lo que cambia un país, cambia a la gente y es lo que hay que hacer".

Marin marca que "lo más importante es poner y poner, no importa después el resultado, lo importante es buscar. Siempre digo que uno nunca uno llega al objetivo que no se propone".

Vista Energy, también bajo la lupa de los grandes inversores

La que no puede negar que ha alcanzado mayores objetivos es Vista Energy, la compañía del extitular de YPF, Miguel Galuccio, que bajo el imán de Vaca Muerta, se convirtió en la otra estrella de Wall Street, y quedó, junto con YPF, bajo la lupa de los grandes inversores.

En efecto, según 'Forbes', la compañía de Miguel Galuccio fue una de las más analizadas. Por caso, el Bank of America ve un gran aumento en la producción para los próximos trimestres gracias a la entrada en operación del oleoducto Oldelval y estima que Vista alcance en promedio 95.700 barriles (bped) en 2025, sin contar una reciente adquisición del bloque La Amarga Chica en Vaca Muerta.

galuccio.jpg

BofA mantiene su recomendacion de "compra" con un precio objetivo de US$64. Por su parte, el Santander tambièn tiene una vision positiva sobre la empresa y destaca su alto crecimiento de produccion, eficiencia operativa, mejor infraestructura y exportaciones crecientes. Mantiene una recomendacion "outperform" (rendimiento superior) con un precio objetivo en US$ 80.

Goldman Sachs, en tanto, espera más crecimiento de producción en los próximos trimestres (ya que Vista va a acelerar la conexión de pozos). Vista completó 10 pozos en el trimestre (ritmo anualizado de 40), pero apunta a 52-60 pozos en todo 2025. Goldman señala que la acción es atractiva porque tiene buena eficiencia de costos, menor deuda con otras petroleras y un modelo de crecimiento sostenible. También mantiene la recomendaciòn de "compra" con un precio objetivo en US$ 55.90.

Por último, según continúa 'Forbes', el reporte de Jeffries destaca que a partir del segundo trimestre de 2025, esperan un salto en la producción, gracias a más pozos en operación, el uso total del oleoducto Oldelval, que ya está activo desde abril y la reciente adquisición del bloque La Amarga Chica. El precio objetivo, según sus analistas es de US$ 75 y sostiene la recomendación de compra.

Otras noticias de Urgente24

Acindar: Comienza hoy un nuevo conflicto y amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Mano de obra barata: Militares harán tareas de gendarmes pero les pagan menos

Macri: "En muchos distritos La Libertad Avanza suma dirigentes de Massa y los K"

Telefe se puso firme y reveló el futuro de Lizy Tagliani: "No nos va a pasar lo mismo"