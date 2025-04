"El jefe de Gabinete soy yo, Santiago Caputo no tiene firma, no resuelve temas"

Sin cuestionamientos

"Nunca el Presidente me ha cuestionado los temas que le he llevado en consideración. No es una expresión que me moleste para nada", concluyó Francos acerca de los dichos de Milei sobre Caputo, intentando darle un cierre al tema del ‘triángulo de hierro’, como bautizó el presidente al grupo que integra con Caputo y su hermana Karina y que constituye una mesa chica de decisiones gubernamentales.

El rol de Caputo generó rispideces con Francos el año pasado. Por caso, en febrero pasado el jefe de ministros blanqueó que Milei se había enojado con su asesor por el escándalo $Libra y su intervención en medio de una entrevista periodística: "El Presidente se enojó, por supuesto. Se enojó sin saber que esa parte iba a salir al aire. Se enojó con Caputo, le pareció una irresponsabilidad que interrumpiera sin ningún acuerdo previo con el conductor del programa, y que además interrumpiera para una estupidez".

karina francos caputo.webp Guillermo Francos con Karina Milei y Santiago Caputo en una foto difundió el Gobierno para desestimar internas de gabinete en 2024.

Antes, en septiembre de 2024 el jefe de Gabinete, fue internado por un cuadro gastrointestinal agudo y una posterior lipotomia, que se atribuyó a un cuadro de stress producto de un cruce con el asesor presidencial sobre la reforma de la reglamentación del acceso al a información pública.

También en 2024, Francos admitió las diferencias y discusiones con Caputo: “A veces uno tiene diferencias de opinión y las diferencias después se saldan”, dijo el jefe de gabinete, pero luego aclaró que “estamos en paz, estamos bien. Eso no quiere decir que no discutamos otra vez, uno siempre en la gestión tiene puntos de vista distintos, ve la realidad de manera diferente”.

