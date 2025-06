Especial USA (2): Elon Musk ya tiene un aliado para el 3er. partido

andrew yang3.jpg Andrew Yang.

La entrevista

Yang afirmó que aún no ha recibido respuesta de Musk, pero se dijo optimista. Yang también reconoció que no está de acuerdo con Musk en todo, pero afirmó que su Partido Avanzado debería atraer a personas de todo el espectro político. Y no olvidemos que Musk apoyó la anterior candidatura presidencial de Yang.

Existen enormes obstáculos para abrirse paso en el sistema bipartidista estadounidense. Pero Yang argumentó que el público estadounidense está listo para un cambio, sobre todo si la iniciativa cuenta con el apoyo de Musk y de su enorme plataforma de redes sociales.

“Elon ha creado empresas de talla mundial a partir de una simple idea en múltiples ocasiones, y en este caso, la gran mayoría de los estadounidenses están ávidos de un nuevo enfoque”, dijo Yang. “Me complace explicárselo a Elon o a cualquiera que desee seguir este camino: un tercero puede tener éxito muy rápidamente”.

Fragmentos:

-Vi que retuiteaste una publicación de Elon Musk sobre la necesidad de "crear un nuevo partido político en Estados Unidos que represente al 80% del centro". ¿Has contactado directamente con Musk para hablar sobre la creación de un nuevo partido o para colaborar con tu Partido del Avance?

-Me he puesto en contacto con ellos y algunos amigos en común también están buscando conectarnos. (…)

-Políticamente, usted proviene de la centroizquierda; Elon Musk, posiblemente, de la extrema derecha. ¿Cómo superarían sus diferencias políticas?

-Si observan la composición del Partido Forward, entre mis copresidentes se encuentran Christine Todd Whitman, quien fue gobernadora de Nueva Jersey y secretaria de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante el gobierno de George W. Bush, y Kerry Healey, quien fue vicegobernador de Massachusetts durante el gobierno de Mitt Romney. Diría que los 3 no coincidimos en todos los temas, pero coincidimos en que el sistema político actual de USA no está generando soluciones ni resultados reales, y ambos partidos están sujetos a incentivos perversos.

Cualquiera que desee modernizar y restaurar el sistema político estadounidense, para que realmente escuche a la gente y a las comunidades, podemos estar de acuerdo. Y esa es la misión. Lo cierto es que ambos partidos hacen un gran trabajo segmentándonos falsamente en un espectro ideológico, diciendo: "¿Quieres esto? Estás allá. ¿Quieres esto? Estás allá", cuando en realidad el sistema actual no va a ofrecer lo que ninguno de los dos bandos desea. A menos que lo que busquen sea conflicto, desconfianza y conflicto.

-Pero ¿es eso suficiente para mantener un 3eer. partido o se necesita un objetivo político que impulse al partido? ¿Hay alguna política específica en la que creas que estás de acuerdo con Musk?

-Los 3 pilares sobre los que operamos son la dignidad, el dinamismo y la democracia, algo que la mayoría de los estadounidenses respaldan. Pero en la práctica, si imaginamos a 3 o 4 senadores estadounidenses de un nuevo partido, podrían colaborar con ambos para lograr resultados y se convertirían en los legisladores más poderosos del país, ya que sus votos podrían ser necesarios para aprobar cualquier legislación. Y me atrevo a decir que, como resultado, se obtendría un conjunto de soluciones mucho más interesante y equilibrado.

Embed Thank you @elonmusk for all that you do - you lead us all to think bigger about the future. pic.twitter.com/wir3wm3PbR — Andrew Yang (@AndrewYang) December 20, 2019

Traducción: Gracias @elonmusk por todo lo que do - nos llevas a todos a pensar en el futuro en grande.

-----------------------

-¿Qué hay de su labor para desmantelar el organismo de asistencia USAID y causar estragos con DOGE en gran parte del gobierno federal? ¿Estuvo de acuerdo?

-Una cosa que me pareció interesante fue que varios demócratas moderados señalaron durante las últimas 24 horas que estarían abiertos a recibir a Elon como aliado como resultado de su disputa con Donald Trump, a pesar de que él ha sido esencialmente uno de sus principales fantasmas durante las últimas semanas. No tengo que estar de acuerdo con las decisiones pasadas de todos para aceptar que la misión principal tiene que ser volver a poner nuestro sistema político en un lugar donde realmente responda tanto a las opiniones como a las necesidades del pueblo estadounidense, y ahora mismo no tenemos eso.

Cualquiera que me haya seguido la pista durante los últimos años sabe que me ha impulsado el hecho de que la IA transformará nuestra economía de maneras que marginarán a cada vez más estadounidenses. Esto se está desarrollando ante nuestros ojos ahora mismo, con Dario Amodei [director ejecutivo de Anthropic] afirmando que el trabajo administrativo básico se automatizará y que necesitamos pensar en soluciones más amplias. Creo que Dario tiene razón. Llevo argumentando lo mismo desde 2019 y 2018. Le preguntaría a cualquiera que lea esto ahora mismo: "¿Cuál es el plan actual respecto a los cambios económicos que traerá la IA?". La respuesta es: "No mucho". Porque nuestra clase política actual no tiene que abordar ese problema, ni ninguno de los muchos otros, para mantenerse en el poder. Han hecho un trabajo experto manipulando el país en zonas rojas y zonas azules, de modo que todos miramos hacia arriba y nos preguntamos: "¿Qué demonios está pasando?". (…)

-Elon Musk es claramente muy nuevo en política. ¿Por qué crees que sabe lo que se necesitaría para construir un 3er. partido que pudiera superar todos los obstáculos que existen en nuestro sistema bipartidista?

-Elon ha creado empresas de clase mundial a partir de nada más que una idea varias veces, y en este caso, tenemos a la gran mayoría de los estadounidenses hambrientos de un nuevo enfoque, como lo evidencia la abrumadora respuesta a la encuesta de Elon y a todas las demás encuestas que muestran que no solo la mitad de los estadounidenses dicen que son independientes, sino que más de dos tercios dicen que el sistema político actual no está funcionando.

Me complace explicárselo claramente a Elon o a cualquiera que desee seguir este camino: un tercer partido puede triunfar muy rápidamente. Solo para darles algunas cifras, hay más de 500.000 funcionarios electos localmente en todo el país, y hasta el 70% de esas contiendas no se disputan significativamente. Hasta el 10% de esos puestos quedan vacantes, y miles de ellos son técnicamente no partidistas, lo que incluye muchísimos alcaldes y ejecutivos de condado. Entonces, si el Partido Avanzado simplemente comenzara a reclutar y competir a gran escala, lo cual se podría hacer con ciertos recursos, se podrían tener miles, incluso decenas de miles, de funcionarios electos localmente en un solo ciclo. Se podrían tener varios senadores estadounidenses y una candidatura presidencial muy sólida en los próximos años.

En algún momento hay que preguntarse: "Bueno, ¿cuándo levantará la mano el pueblo estadounidense y dirá: 'Lo entiendo. Este sistema no está hecho para traer cosas buenas. Está hecho para que piense que mi vecino es malo y me persigue'?". Con el tiempo, muchos de nosotros debemos unirnos y decir: "Creemos un movimiento político positivo e independiente que nos impulse hacia soluciones y que también sea capaz de decir: 'Tú y yo no estamos de acuerdo en todo, pero eres una buena persona. Creo en tu buena voluntad'".

No creo que la bondad ni el carácter se limiten a un partido u otro. No creo que quienes están en el bando contrario sean mis enemigos, y creemos un sistema que realmente nos haga sentir bien con nuestro futuro. Aunque no todas las medidas me convenzan, sé que quienes las están adoptando realmente están haciendo esfuerzos serios y sinceros para que avancemos. No creo que la bondad ni el carácter se limiten a un partido u otro. No creo que quienes están en el bando contrario sean mis enemigos, y creemos un sistema que realmente nos haga sentir bien con nuestro futuro. Aunque no todas las medidas me convenzan, sé que quienes las están adoptando realmente están haciendo esfuerzos serios y sinceros para que avancemos.

elon musk.jpg Elon Musk.

-¿Crees que Musk es buena persona? ¿O el deseo de reclutar a personas que también quieran crear un 3er. partido supera cualquier evaluación de carácter?

-Soy de los que tienden a juzgar a las personas por sus acciones más que por cualquier otra cosa. Y Elon Musk ha hecho más por la sostenibilidad en este planeta que prácticamente cualquier otro ser humano, y eso es algo que considero increíblemente estimable y admirable. Llevo varios años en la vida pública y estoy seguro de haber dicho o hecho cosas que la gente puede esgrimir y decir: "Oh, no estoy de acuerdo con esta persona". Vivo mi vida intentando usar las acciones como principio rector. Intento que los demás se ajusten a un estándar donde las acciones y el impacto son mucho más importantes que las declaraciones o los errores.

-Si Musk se tomara en serio la idea de crear un 3er. partido, ¿cómo cree que sería el camino con la ayuda de su dinero y su plataforma de redes sociales?

-Sería muy sencillo. Llevo varios años estudiándolo. Se puede empezar con candidatos como Mike Duggan, que se presentan como independientes en contiendas muy importantes, en este caso, para la gobernación de Michigan. Se podría impulsar a decenas de miles de candidatos locales y conseguir miles de cargos electos muy rápidamente.

Se podría crear un punto de apoyo en el Senado estadounidense. Lo llamo el Fondo de Liberación de Legisladores, donde se podría ofrecer a senadores o congresistas rescindir su contrato con su partido actual financiando sus próximas elecciones, y podrían votar según su conciencia. Hay muchos legisladores al borde de la jubilación que podrían aprovechar esto y decir: "Bueno, no tengo que humillarme ante los donantes de los últimos años. Puedo intentar arreglar la política estadounidense".

He hablado con varios congresistas que están muy abiertos a ese tipo de oferta. En resumen, nada de lo que hablo es tan caro para alguien con ciertos recursos.

-Te daré la oportunidad de hacerle una presentación de ventas directa a Musk: ¿Qué le dirías en este momento para convencerlo y ayudarlo a financiar el Forward Party o la creación de un nuevo partido?

-Elon, la clase política nunca se tomará en serio la idea de encaminar a Estados Unidos hacia la sostenibilidad, y tú lo has visto de cerca. Sabes que si va a suceder, será gracias a alguna nueva fuerza en la política estadounidense. Ayúdanos a construirlo.

--------------------

