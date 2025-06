Trump versus Musk, titanes en el ring: "perdió la cabeza" tras lo de Jeffrey Epstein

Live Blog Post

Peligro de ruptura en el Partido Republicano

Los periodistas de Reuters que reportaron el diálogo telefónico Trump / Musk, al igual que los del The Wall Street Journal, sólo ven una parte del problema. Por ejemplo afirman: "La rama de olivo de Musk llegó después de que las acciones de Tesla Inc. se desplomaran 14% y su patrimonio personal se redujera en US$34.000 millones. Esto podría no abarcar el impacto total, ya que no refleja ningún daño al valor de sus empresas privadas, como Space Exploration Technologies Corp., conocida como SpaceX."

image.png

Sucede que para muchos periodistas el daño es daño sólo si es cuantificable. La cotización de acciones permite cuantificar. No entienden de qué trata la política. El daño no cuantificable también es daño. Por eso mucho más interesante es el reporte de la web Politico.com/: "Gran grieta en la coalición MAGA': la disputa entre Trump y Musk amenaza el futuro del Partido Republicano. Las consecuencias de esta ruptura tan pública podrían acabar con las esperanzas republicanas de conservar la Cámara de Representantes." Ahora se entiende por qué Trump aceptaría la tregua con Musk.

“A Trump le quedan 3,5 años como Presidente, pero yo estaré aquí durante más de 40 años”, posteó Musk en su X.

Musk ya había amenazado con desafiar a los republicanos que apoyen el megaproyecto de ley presupuestario de Trump; luego criticó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y al líder de la mayoría del Senado, John Thune; y lanzó la idea de lanzar un 3er. partido.

“Esta es una grieta enorme en la coalición MAGA”, afirmó Matthew Bartlett, estratega republicano y exfuncionario de la anterior Administración Trump. “Esta ciudad (por Washington DC) se ha construido históricamente sobre la base de republicanos contra demócratas, y esto parece una lucha de locura contra locura. Es asimétrica y, por primera vez, parece que el presidente Trump ha perdido la cabeza”.

Hace apenas unas semanas, los republicanos aún elogiaban a Musk por su apoyo financiero en las elecciones de 2024, con la esperanza de que regresara con éxito al sector privado tras supervisar el programa de la administración para recortar el gasto federal. Hace menos de una semana, Musk estuvo en el Despacho Oval con Trump conmemorando su etapa en la Administración como funcionario especial del gobierno.