Vaca Muerta: Milei celebra acuerdo con Meloni mientras Neuquén declara emergencia vial

El colapso vial es consecuencia directa de la intensificación de la actividad petrolera. Camiones de gran porte, vehículos con trabajadores, falta de controles y rutas mal mantenidas componen un escenario peligroso que, a pesar de ser advertido durante años, no tuvo respuesta proporcional desde el Estado nacional ni de las operadoras.

Empresas invierten en pozos, pero nadie en rutas

En este contexto, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) —que nuclea a YPF, Tecpetrol, PAE, Shell, Vista, Pluspetrol, TotalEnergies, Chevron, Pampa Energía y Phoenix— acordó el 22 de mayo financiar una obra clave: la pavimentación de 51 kilómetros entre las Rutas 8 y 17 para la circunvalación de Añelo.

El compromiso incluye un aporte total de US$ 50 millones, pero la obra aún no comienza debido a dilaciones administrativas relacionadas con la creación de un fideicomiso.

Ante esa demora, Figueroa propuso que las mismas compañías ejecuten la obra y la cedan a la provincia mediante una donación con cargo, recuperando los fondos a futuro con un sistema de peajes. Mientras tanto, el tránsito pesado será restringido en horarios pico, se reforzarán los controles cada 10 km y se iniciarán obras de emergencia: reparación de calzada, señalización, reductores de velocidad, semáforos y balanza vehicular en Picada 19.

El contraste: exportación millonaria vs. infraestructura colapsada

La imagen de Milei junto a Meloni anunciando negocios millonarios para una década futura contrasta con la crisis estructural actual de Vaca Muerta. Mientras se proyectan ingresos récord, las rutas de acceso siguen siendo trampas mortales y la infraestructura vial muestra un retraso que no solo pone vidas en riesgo, sino que también amenaza la logística misma de los desarrollos energéticos.

El gobierno neuquino creó además un Consejo Provincial de Tránsito, con participación de la Policía, sindicatos del petróleo y la construcción, organismos de emergencia y la CEPH. El objetivo es acelerar un plan integral que incluye radares inteligentes, monitoreo en tiempo real del tránsito, y sanciones a infractores.

GNL a Europa, caos vial en casa

El proyecto "Argentina LNG" avanza en tiempo récord: el primer acuerdo entre YPF y Eni fue firmado el 14 de abril y ya se avanza hacia la Decisión Final de Inversión. En paralelo, YPF también mantiene otro acuerdo con Shell, que prevé definir el diseño e ingeniería de una infraestructura similar antes de 2026. El proyecto incluye gasoductos nuevos desde la cuenca neuquina hasta Río Negro, y el uso de barcos licuefactores fabricados en China.

No obstante, ninguna de estas inversiones multimillonarias contempla aún un capítulo sólido de desarrollo vial. La pregunta que flota entre intendentes, transportistas y trabajadores de la región es clara: ¿cómo se va a sacar el gas si las rutas siguen sin poder garantizar ni el tránsito diario de camiones?

Una postal de dos países en uno

Mientras Milei teje acuerdos internacionales y cosecha elogios por sus gestos de apertura económica, la Argentina real —la que sostiene el boom energético— sigue operando con rutas precarias, demoras administrativas y tragedias evitables.

Las promesas de exportación de GNL son potentes, pero el desafío más urgente pasa por sacar a Vaca Muerta del pantano logístico que amenaza con ponerle un freno al mayor proyecto energético del país en décadas.

