¿Quién quiere presa a CFK? ¿Javier Milei, Mauricio Macri, la CSJN, el PJ no K o Grupo Clarín?

Mientras las noticias globales se enfocan en un posible diálogo telefónico entre Donald Trump y Elon Musk que alivie al Partido Republicano, a los mercados y a USA, la Argentina se enfoca en sus cuestiones domésticas: si CFK (Cristina Fernández de Kirchner) será condenada en la causa Vialidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en su próxima reunión de trabajo, el martes 10/06. El periodista Eduardo Feinmann, por Radio Mitre, hasta especuló con el alojamiento de CFK en el Penal de Ezeiza, en un primer momento. Esto sucede horas después de que CFK se reuniera con Axel Kicillof, intentando avanzar en una unidad del PJ bonaerense para los comicios de septiembre. Dato: no hubo foto del encuentro, demostración de que aún no hay acuerdo. En tanto, la pregunta del título: ¿Quién presiona más por CFK detenida? ¿Javier Milei, Mauricio Macri, la CSJN., el PJ no K o Grupo Clarín? De paso ¿a quién le importa el viaje de Milei al exterior?