Chiqui Tapia confesó estar en shock con el escándalo de Newell´s: AFA, muda

Chiqui Tapia, en shock: "Me sorprendió esto"

"Me cuesta entender semejante sanción a chicos que están en etapa formativa. No me parece que este castigo sume demasiado a la pacificación y desdramatización que intentamos hacer permanentemente desde la AFA", fue la réplica de Chiqui Tapia.

Tapia, mandatario de AFA

"Nosotros entendemos la pasión, las rivalidades, el folclore, y hasta las cargadas... Fomentamos el ´Rivales, no enemigos´... Pero esto me asombra mucho porque viene de un club de la prosapia educativa de Newell's, que se caracterizó siempre por la formación de sus jugadores". Fíjense el ejemplo de convivencia que hace dos años mostró la misma gente de Newell's cuando ovacionaron a Angelito Di María en el partido homenaje de Maxi Rodríguez... Incluso tanto Messi como Fideo son íntimos amigos... No sé... Me sorprendió esto...", añadió.

Más allá de Chiqui Tapia: qué dijo Lionel Scaloni

Quien se había manifestado antes que Chiqui Tapia fue Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina fue consultado por el tema y fue tajante.

“Creo que es importante dar el mensaje de que a estos nenes tenemos que darles el ejemplo de que se saquen la foto con el jugador que sea y con la camiseta que sea”, sostuvo.

“Lo que hay que valorar es que esos chicos quisieron sacarse una foto con un jugador de Primera División, que es la ilusión de todos. Tendría que ser algo normal, a mi edad me hubiese sacado una foto”, agregó el DT de la Albiceleste.

La desmentida de Newell’s

Tras la rápida viralización de la imagen y la noticia, Ignacio Astore, presidente de la Lepra, negó la existencia de castigos formales y explicó que la decisión de pausar su participación fue tomada en conjunto con los padres para evitar situaciones de hostigamiento, amenazas y violencia verbal que comenzaron a generarse en redes y en el entorno del club.

En el comunicado oficial, el club remarcó que la situación fue manejada internamente desde el primer momento con total responsabilidad y diálogo: “No ha habido ninguna sanción disciplinaria formal”, subrayaron. Además, indicaron que los chicos siguen siendo parte del club y que se mantendrá una nueva reunión con las familias la próxima semana para seguir acompañando el proceso.

