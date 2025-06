Kevin Feige rompe todo Marvel tirando esta bomba sobre el final de 'Thunderbolts'

¿Aparecerá el Doctor Doom en Los 4 Fantásticos?

En medio de toda esta expectativa, el director Matt Shakman puso los puntos sobre las íes al afirmar que el Doctor Doom no estará en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. Consultado por Empire, Shakman fue claro: "Doom no es parte de mi película, y por lo tanto no está en mi ámbito."

Aquello es clave, porque aunque Robert Downey Jr. fue anunciado como Doom, su llegada al MCU será con toda la pompa y circunstancia en Avengers: Doomsday, que se estrena en diciembre de 2026. Por ahora, el filme se centrará en la dinámica y los desafíos del grupo enfrentando peligros como Galactus y Silver Surfer.

image.png Aunque Robert Downey Jr. será Doctor Doom, el director confirmó que no aparecerá en Los 4 Fantásticos. Marvel prefiere guardarse esa carta para Avengers: Doomsday, pero podría haber pistas ocultas.

Aunque no veremos a Doom, es probable que el film deje alguna pista sutil en su escena post-créditos, o tal vez en algún detalle visual o diálogo que sirva para preparar el terreno para su irrupción futura. Además, la tensión entre los Nuevos Vengadores y el equipo clásico que está formando Sam Wilson, sumado al misterio de esa nave, promete darnos una historia más oscura.

Marvel sigue jugando con las expectativas como pocos, mezclando realidades alternativas, viajes multiversales y amenazas colosales. Así que, mientras nos preparamos para ver a los Cuatro Fantásticos en acción, la gran pregunta que sigue pendiente es: ¿qué secretos esconden esa nave y el futuro del MCU? Por ahora, Kevin Feige se mantiene firme en su papel de maestro del suspenso, y el público no puede esperar para ver qué va a pasar en julio y más allá.

