Preocupa la mala racha de Marvel: 'Thunderbolts*' no llenó ni con buenas críticas

image.png Thunderbolts* tuvo buenas críticas y una historia sólida, pero el público no acompañó. A pesar del elenco y el gancho post-créditos, la taquilla fue una de las peores del MCU.

Pero todo eso no alcanzó: la taquilla no respondió. En su cuarta semana, Thunderbolts* lleva recaudados $357 millones en todo el mundo, lo que la deja como la tercera peor del MCU, arriba apenas de The Marvels ($199 millones) y Hulk: el hombre increíble ($265 millones). Y ni siquiera llegó a superar a Hulk si le sumamos la inflación de 2008, que lo deja en unos $364 millones.