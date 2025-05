'Avengers 5' sumaría al Vengador Fantasma y Marvel quiere a este nominado al Oscar

En el podcast The Hot Mic, Jeff Sneider soltó la bomba: "Marvel está en plena búsqueda para sumar al Vengador Fantasma en Avengers: Doomsday". Y aclaró que no se trata del Johnny Blaze que interpretó Nicolas Cage, sino de una versión del MCU totalmente original. El personaje, que se rumoreó para Spider-Man: Brand New Day (y que iba a salir entre Doomsday y Secret Wars) podría debutar finalmente. Esto indicaría que en poco más de un año y medio vamos a ver a los Vengadores, X-Men, Cuatro Fantásticos y Vengador Fantasma compartiendo pantalla.