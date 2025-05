Marvel se enroscó con su propio contenido y el WSJ destapó toda la interna

La revancha de Marvel: menos es más

Con la maquinaria fuera de control y sin tiempo para respirar, Marvel empezó a pincharse. La bomba explotó con The Marvels, su peor fracaso, que costó unos 300 millones de dólares y apenas recuperó 206. Y venía después de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, otra decepción con la que se suponía que arrancaba la nueva era del villano Kang. Pero ni eso funcionó.

Adentro, el malestar crecía. "La estrategia se volvió solo expansión, expansión, expansión", dijo una fuente de Marvel al WSJ. La presión por llenar Disney+ hizo que el estudio más frugal de Hollywood empezara a gastar a lo loco: series que costaban más de 100 palos, algunas rozando los 200, con actores de primera y efectos carísimos... pero sin alma.

image.png Las películas y series flaquearon, con fracasos como The Marvels. Feige recortó producción, apostó a historias simples y volvió a fichar a Robert Downey Jr. como Doctor Doom para rescatar al MCU.

La fatiga de Marvel era real y se hablaba puertas adentro. Se llegó a decir que habían creado un "club sin nuevos fans", porque nadie nuevo entendía un pomo de lo que pasaba. Para colmo, Wall Street dejó de mirar cuántos suscriptores ganabas y empezó a pedir números positivos. Estaba claro lo que había que hacer: dejar de despilfarrar.

Feige reaccionó, y en el retiro creativo de 2023 en Palm Springs (una especie de cumbre anual de cerebros Marvel) se habló de cortar por lo sano. ¿Conclusión? Menos series, más calidad, historias independientes y volver al cine con peso. A partir de 2025, solo uno o dos estrenos live-action por año en streaming. Y un cambiazo de villano: sale Kang, entra el Doctor Doom.

¿La frutilla del postre? Robert Downey Jr. vuelve al MCU, ya no como Iron Man, sino poniéndose la capa del mismísimo Doom. En el anuncio en la Comic-Con 2024, Downey apareció con la máscara, se la sacó y... internet explotó. Según testigos, hubo gente que se tiró al piso de la emoción.

La nueva peli de Los Vengadores se llama ahora Avengers: Doomsday, y vuelve a estar dirigida por los hermanos Russo, los mismos de Endgame. Feige quiere recuperar la magia con los de siempre, los que no fallaban. Marvel busca volver a enamorar. ¿Lo logrará? Por ahora, baja un cambio y pone fichas grandes. El plan tiene olor a revancha, y a que esta vez aprendieron la lección.

