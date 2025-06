Axel Kicillof ratificó su estrategia electoral a CFK, La Cámpora y Sergio Massa

Al mismo tiempo, defendió a Cristina Kirchner en medio de rumores de un inminente fallo condenatorio de la Corte Suprema. Dijo que “sin una prueba la quieren condenar”.

A media tarde el gobernador bonaerense habló junto a intendentes que firmaron el documento lanzamiento del MDF además de sindicalistas y dirigentes sociales. Se lo vio acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario.

Más adelante fue contra las medidas económicas del tandem, Luis Caputo - Javier Milei. La baja de la inflación tiene dos explicaciones: dólar planchado y salarios destrozados

187714-01.jpeg Axel Kiciloff recordó personajes y funcionarios del pasado a quienes comparó con el gobierno de Milei.

Durante el acto, el gobernador bonaense estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, miembros del gabinete provincial, intendentes bonaerenses, legisladores nacionales y provinciales, dirigentes sindicales, referentes sociales y de organismos de Derechos Humanos.

Un problema que Kicillof tendrá que resolver

Frente a la campaña electoral, el gobernador bonaerense tiene un tema no resuelto. Debería encontrarle una vuelta porque sin duda será un punto de ataque de sus adversarios. Aquí va:

Embed HOY 31 DE MAYO 2025 , EN PRIMERA FILA JUSTO DETRÁS DEL GOBERNADOR KICILLOF Y AL LADO DE LA VICEGOBERNADORA MAGARIO (eso tiene una connotación y un mensaje= PROTECCIÓN Y BLINDAJE PARA LOS ABUSADORES SEXUALES PODEROSOS . IMPUNIDAD AL MANGO !!! )

FERNANDO ESPINOZA INMUNE , (será… pic.twitter.com/jNMRbPUcQ6 — Melody Rakauskas (@RakauskasMelody) May 31, 2025

Llamó a recuerdos del pasado

Pero volvamos a la oratoria del gobernador Kicillof:

Esto no es un modelo novedoso, nuevo y original. El que se está llevando adelante no es ni liberal libertario, ni anarcocapitalista, ni austríaco, y hay que decirlo con todas las letras para que se entienda: el modelo de Milei es lacontinuidad de Martínez de Hoz,es la continuidad de Domingo Felipe Cavallo, es la continuidad de la política de Macri, y es además un modelo que consiste en unos pocos instrumentos. Planchar el dólar, reprimir los salarios, los ingresos, las jubilaciones, destruir la inversión pública, aplicar tarifazos, abrir la economía y desregular los mercados

“Vamos a acompañarlos, cuidando cada fuente de trabajo... Milei le declaró la guerra a la industria nacional. Milei le declaró la guerra al chacarero y al pequeño productor. Milei le declaró la guerra al trabajo nacional, al comerciante, al profesional, a la PyME. Milei le declaró la guerra al pueblo que labura”, aseguró el funcionario.

Javier Milei y Donald Trump

En otro tramo del discurso, Kicillof cuestionó la proximidad que registran Javier Milei y la gestión de Donald Trump

Estaría bueno que en lugar de andar lamiéndole la bota, escuchara lo que hace cuando defiende el trabajo. No estoy felicitando a Trump, estoy diciendo que lo de que Estados Unidos sea grande de nuevo y primero Estados Unidos es para los gringos, no para Milei. Nosotros tenemos que hacer grande a la Argentina con su industria, con su ciencia, con su cultura

Frente a una nutrida presencia militante

El gobernador calificó al gobierno de Milei como “un modelo centralista, unitario y antifederal” y resaltó que PBA “siempre estuvo de acuerdo con aportar y distribuir solidariamente” pero aclaró que “si después no hay obras, se llama robo”, por lo que concluyó que “Milei tiene que devolverle a nuestra provincia los fondos que nos sacó para los docentes, la seguridad y la salud”.

"No hay orden en una economía en la que no se llega a fin de mes y hay temor a perder el empleo. No hay equilibrio si los jubilados no pueden comprarse los remedios y si se reprime al que piensa distinto. Eso es explotación, saqueo y robo al que labura". acotó

"Modelo centrista"

En cuanto toca a las integraciones de sectores internos, las relacionó una de las tantas máximas de Juan Domingo Perón: “Como decía el general: el movimiento jamás fue excluyente, jamás fue sectario”.

Y explicó que el MDF “es una forma de contribuir, de organizarnos, de volver a escuchar, a conectar con las necesidades de nuestra gente. Es un movimiento que respeta la diversidad y la identidad de cada sector”.

Apoyo a CFK

Pero Kicillof quiere un frente unido. Dejó en claro que no será él quien proponga una ruptura. Aunque existan diferencias con la expresidente, Kicillof consideró que “sin una prueba quieren condenar a Cristina” e insistió en que “el peronismo sufrió persecución muchas veces, sabemos que es para disciplinar a los que luchan y representan”. Por eso reclamó: “Basta de persecución y partido judicial”.

gente.JPG Desde el escenario el gobernador arengó a sus militantes

Milei "el adversario"

Acompañado de aplausos, el gobernador sumó, hay que "entender algo fundamental”, que “el único adversario que tenemos es Milei. Y está fuera, no está dentro”.

Así las cosas argumentó

Lo que tenemos que hacer es hablarle a nuestro pueblo y hablarle a la gente, no estar hablando entre los dirigentes, no podemos perder el tiempo, no podemos distraernos

dji_fly_20250531_151300_0311_1748715235407_photo.jpg Fuerte presencia de partidarios gremiales y comunales

Siempre hablando a su gente cerró el discurso con un contenido motivacional

Los convoco a caminar juntos, los convoco a caminar al lado de nuestro pueblo, los convoco a imaginar un futuro diferente, a construir una alternativa política, a hacer la realidad y la tarea es colectiva. Y por esa tarea me vengo a comprometer hoy ante ustedes, más que nunca sigamos en movimiento y sigamos derecho al futuro. La discusión no es un lugar en las listas, es un lugar en la historia.

