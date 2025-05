Una intendenta dijo estar enferma pero estaba en el Caribe: El escándalo que podría costarle el cargo

La intendenta podría perder su cargo

Una de las críticas más severas llegó del presidente del Concejo Deliberante, Lucas Cisternas, quien aseguró que fue notificado por el Ejecutivo para presidir el acto del 25 de Mayo porque la intendenta se encontraba “enferma”. No obstante, al confirmarse que Zenteno no estaba en el país, se evidenció que no se había firmado ningún decreto de traspaso de mando, lo que generó dudas sobre la legalidad de los actos institucionales durante su ausencia.