Marvel planea un choque épico: Spider-Man y Hulk juntos (¿o enfrentados?)

Filmación en Londres, elenco cargado y cómics como hoja de ruta

Brand New Day arranca a filmarse a fines de julio en Londres, y mientras Tom Holland se prepara para volver al traje, el resto del elenco empieza a tomar forma. Sadie Sink (Stranger Things) suena fuerte como Mayday Parker, la hija de Peter en algunas líneas temporales. También están confirmadas Liza Colón-Zayas y Michael Mando, que regresa como Escorpión.

Pero los fichajes no terminan ahí: Steven Yeun estaría en charlas para sumarse con un personaje que Marvel mantiene bajo siete llaves, y los rumores más jugosos apuntan a que Nicole Kidman podría encarnar a una villana con peso propio, posiblemente con raíces en los cómics o incluso una creación original para el MCU.

image.png El rodaje empieza en Londres con Sadie Sink, Michael Mando y Steven Yeun, mientras suena Nicole Kidman como villana. La historia se inspiraría en el arco Brand New Day y podría anticipar grandes cruces.

En cuanto al guion, todo apunta a que la historia tomará elementos del arco Brand New Day de los cómics, donde Peter intenta reconstruir su vida luego del caos que le dejó One More Day (que inspiró Sin camino a casa) y Civil War. Es una etapa de culpa, decisiones difíciles y el intento de volver a empezar. En otras palabras: la tormenta emocional perfecta para que aparezca Hulk y reviente todo.

Además, algunos fanáticos sueñan con un cruce más loco todavía: que la peli adapte algo de The New Fantastic Four, donde Spidey, Hulk, Wolverine y el Vengador Fantasma se unen para una misión bizarra. ¿Mucho? Tal vez. ¿Imposible en tiempos del multiverso? Para nada.

Sea como sea, la idea de ver a Spider-Man peleando (y quizás aliándose) con Hulk en la misma película, por primera vez en el MCU, ya tiene a todos manija. Y si encima eso desemboca en Avengers: Doomsday, estamos ante el inicio de algo realmente grande.

