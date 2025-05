Marvel y Chris Hemsworth le dicen chau a Thor: ¿Se viene la despedida definitiva?

Thor, 15 años y un mensaje que parece un adiós

Chris Hemsworth, el australiano que desde 2011 viene haciendo de Thor, subió un video en su canal de YouTube llamado “Thank You, The Legacy of Thor” ("Gracias, el legado de Thor"). Ahí se lo ve recorriendo toda su carrera en el Universo Marvel: sus pelis solistas, las juntadas con los Vengadores, y hasta momentos divertidos y especiales detrás de cámara con algunos compañeros como Natalie Portman, Tessa Thompson y el mismísimo Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios.