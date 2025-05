Marvel te lleva a Wakanda en esta nueva historia a lo James Bond y acción a full

image.png La serie recorre distintas épocas del mundo mostrando cómo Wakanda se mantuvo firme en sus principios, con la aparición de varias culturas, personajes como Iron Fist y aventuras con mucha historia.

Pero no todo pasa en Wakanda: aparecen personajes de otras culturas y épocas, como una guerrera con atuendo vikingo o incluso al superhéroe Iron Fist (aunque no se especificó cuál de todos). Harris asegura que la serie es "una aventura por todo el planeta", mostrando cómo la historia no es un montón de silos aislados, sino una red de culturas que siempre se cruzaron. "Nos gusta pensar que la historia es un gran entrelazado donde todos estamos conectados," dice.

Además, la serie juega a tirar datos y teorías históricas que tal vez no conocías, invitándote a descubrir y cuestionar lo que creías saber. La cita más clara de Harris es: "Es para darle una vuelta a la historia y mostrar que, a pesar de las diferencias, siempre estamos juntos en esto." Con estreno confirmado para el 6 de agosto en Disney+, la serie promete dar que hablar y abrir cabezas.

