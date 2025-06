Marvel cerró su Wanda-Gate: La Bruja Escarlata está muerta... aunque podría volver

¿Se fue Wanda para siempre? El multiverso dice que no

Que Wanda Maximoff haya muerto en el MCU no significa que no vuelva a aparecer en futuras pelis. Marvel viene explotando el multiverso hace rato (lo vimos en Loki, Spider-Man: Sin camino a casa, What If…?, y por supuesto en Doctor Strange 2), y eso significa que cualquier personaje, incluso los que murieron, pueden volver de alguna forma.

La variante de la AVT que aparece en TVA #5 es una especie de "qué hubiera pasado si" Wanda no se sacrificaba, no es la original, pero abre un montón de posibilidades. Y con proyectos en camino como Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos y Avengers: Doomsday, todo indica que van a seguir jugando con realidades alternativas y versiones distintas de los héroes que ya conocimos.

image.png Aunque la Wanda original murió, el multiverso permite que variantes suyas sigan vivas. Pesadilla ya forma parte del MCU y podría traer a otra Wanda en futuras películas.

Además, es un dato fuerte la aparición de Pesadilla. La historieta confirma que este personaje clásico de los cómics, que maneja el mundo de los sueños y puede cruzar dimensiones, pertenece también al MCU, lo cual podría significar una nueva etapa más sobrenatural, sumando a lo que ya mostró Moon Knight o incluso Hombre Lobo por la noche.

Entonces, sí: la Wanda original está muerta, pero hay más Wandas por ahí, y la historia recién empieza. Marvel ya lo dejó claro: en el multiverso, nadie se va del todo.

