Superman sería un megaéxito para DC, pero Marvel y sus 4 Fantásticos generan dudas

Los 4 Fantásticos: primeros pasos, primeras dudas

Marvel, en cambio, no la tiene tan fácil. Los 4 Fantásticos: Primeros pasos mostró su primer corte a una audiencia privada, y la recepción fue… tibia. Ni un desastre, ni un hit. Según filtró Jeff Sneider, el primer acto se siente "lento y sin energía", y a muchos no les cerró cómo están retratados los personajes.

Por ejemplo, Mr. Fantástico (Pedro Pascal) casi no usa sus poderes de forma creativa. "No hay estiramientos locos ni ideas visuales arriesgadas," dijo uno de los asistentes. La Mole (Ebon Moss-Bachrach), por su parte, tiene un diseño más sobrio que en versiones anteriores, pero no habla con acento de Brooklyn, lo cual decepcionó a los lectores más ávidos de los cómics. La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y la Mujer Invisible (Vanessa Kirby) todavía no terminan de destacar, aunque se espera que tengan más desarrollo en la versión final.

image.png La proyección de prueba de Los 4 Fantásticos dejó sabor a poco. Los personajes no brillan, el CGI está verde y el comienzo es lento. Algunas decisiones creativas generaron confusión entre el público.

En defensa de la película, varios recuerdan que los efectos hechos por CGI estaban sin terminar, y que todavía falta poco más de un mes para su estreno. Además, la ambientación retro-futurista de los años 60 gustó mucho, y el look visual fue uno de los aspectos más valorados. El que sí recibió elogios fue Galactus, interpretado por Ralph Ineson, que según los que estuvieron en la proyección, tiene "una presencia intimidante y un diseño colosal". También se destacó el segundo y tercer acto, que levantan bastante después de un comienzo flojo.

Sobre las reacciones, Viewer Anon dijo que "fueron más consistentes que las de Superman, pero también más apagadas". Lo describió así: "Casi todos la pusieron en el casillero de ‘ok’. No hay entusiasmo desbordante, pero tampoco rechazo."

image.png Galactus gustó y el segundo acto mejora. La ambientación retro suma puntos, aunque las reacciones son moderadas: ni desastre ni genialidad. Marvel tiene tiempo, pero necesita ajustar para evitar otro tropiezo.

Marvel tiene tiempo para corregir, pero si este relanzamiento no logra enganchar al público, los planes para integrar a los Cuatro Fantásticos en las próximas pelis de Avengers podrían complicarse. No es el fin del mundo… pero tampoco el comienzo glorioso que esperaban.

