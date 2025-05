Interesante: Superman sigue siendo querido, pero ¿por qué le va mal en los cines?

¿Cómo hacer para que Superman vuelva a emocionar?

Acá está el meollo de la cuestión: Superman no es un personaje con el que la gente se pueda identificar, es más bien un símbolo. Es como si fuese un ideal inalcanzable, alguien perfecto que está ahí para salvarnos, pero con quien no sentimos conexión real. Podría decirse es como con Jesús en la cruz: todos saben quién es, pero no todos se sienten igual de conectados con él.