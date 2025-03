Batman cumple 86 años: Cómo un simple detective se volvió el superhéroe más famoso

El Batman original: una mezcla de Sherlock Holmes y justiciero callejero

Cuando apareció por primera vez, Batman no tenía nada del superhéroe de alta tecnología que conocemos hoy. No había Batimóvil, no existía el cinturón con mil dispositivos y ni siquiera Alfred estaba para servirle un té después de una noche de patrullaje. En su primer caso, Bruce Wayne se entera de un asesinato mientras charla con el Comisionado Gordon y decide investigar. Así, vestido con un traje gris y negro, con orejas más cortas y sin el aura oscura que lo caracteriza hoy, se manda a resolver el crimen con pura astucia y fuerza bruta.