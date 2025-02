James Gunn preocupa a Batman: Sin guion para la secuela y futuro incierto de El Pingüino

Sin embargo, James Gunn, el otro codirector de DC Studios, fue contundente al desmentir estos rumores: " No hubo conversaciones serias sobre la continuación del papel del actor en el Universo Cinematográfico de DC".

image.png

El misterio se extiende también al equipo creativo de "The Brave and the Bold". Aunque Andy Muschietti fue anunciado como director, ya no parece estar involucrado directamente. El propio Gunn reveló estar "trabajando muy de cerca con el guionista", sin revelar su identidad.

Te habíamos comentado un poco acá: Andy Muschietti se planta y aclaró si el Batman de Robert Pattinson estará en el DCU

Futuro incierto para El Pingüino

Por otro lado, la serie "El Pingüino", protagonizada por Colin Farrell y ambientada en el mismo universo que "The Batman", enfrenta dudas sobre su continuidad. A pesar de su éxito crítico, Safran fue sincero: "No lo sabemos. Hay muchas piezas en movimiento, probablemente la más importante sea el propio Colin. Y 400 kilos de maquillaje".

Para los seguidores del murciélago, estos vaivenes generan frustración. ¿Vale la pena invertir emocionalmente en historias cuya continuación está en entredicho? ¿Tendremos que esperar realmente hasta 2027 para ver a Pattinson enfundarse nuevamente en el traje?

Embed - El Pingüino | Tráiler Oficial | Max

Mientras tanto, en las redes sociales, los fans debaten intensamente sobre estos temas, convirtiendo a Batman en tendencia cada vez que surge un nuevo rumor o declaración oficial, demostrando que, a pesar de la incertidumbre, el interés por el Caballero Oscuro sigue intacto.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La imperdible miniserie que Disney+ lanzó del creador de Peaky Blinders

La serie más épica de Amazon Prime volvió con todo y no te la podés perder

Disney+ estrenó la miniserie que conmueve a Argentina con 8 episodios

La nueva miniserie de 3 episodios que todos recomiendan y está en Netflix