La nueva miniserie de 3 episodios que todos recomiendan y está en Netflix

Fuera de ser un simple relato criminal, American Murder: Gabby Petito reconstruye el caso en 3 episodios de 40 minutos con material exclusivo, entrevistas a sus padres y padrastros, videos de la propia Gabby, audios de las llamadas al 911 y registros policiales. La serie también analiza el rol de los medios, las redes sociales y cómo impactó este caso de violencia de género en la sociedad.

Los críticos no se quedaron indiferentes ante esta producción de Netflix y destacaron su profundidad y su capacidad para conmover. Chicago Sun-Times, afirmó: "Apenas llevamos dos minutos y sentimos un nudo en la garganta". Y por otro lado, Ready Steady Cut destacó su crudeza: "Una serie profundamente dolorosa que pone al descubierto el trágico impacto de las fachadas de las redes sociales y los descuidos sistémicos". En cuanto a The Review Geek, destacaron que "Si lo que busca es un documental convincente sobre crímenes reales, no puede equivocarse con la selección de Netflix".

American Murder: Gabby Petito no cuenta solamente una historia escabrosa, sino que también llama a la audiencia a reflexionar sobre el abuso, la manipulación y la inacción de las autoridades en casos de violencia doméstica. Es una serie que incomoda, duele y deja una marca. Así que, si te gusta el true crime o simplemente querés entender un caso que marcó a una generación, no te la podés perder ya en Netflix.

