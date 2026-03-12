Esta miniserie está generando un furor extremo en Netflix y cuenta con apenas 3 episodios que te van a dejar con ganas de más. La misma pertenece al género true crime y logra atrapar a cualquiera desde el primer momento en la plataforma. No te la pierdas.
La miniserie de 3 episodios que explota en audiencia y todos aclaman
Una miniserie de pocos capítulos se convirtió en una de las favoritas dentro de la plataforma de Netflix.
Si tenés ganas de ver una miniserie que todos recomiendan y es un éxito rotundo en Netflix, entonces no te pierdas la producción de la que todos hablan. A lo largo de solo 3 episodios se desarrolla una historia escalofriante y adictiva.
Una miniserie que todos aclaman
La miniserie en cuestión se llama Una amistad, un asesinato y está basada en hechos reales. Si bien tiene un formato distinto al de una ficción, lo cierto es que está muy bien hecha y da ganas de no despegarse de la pantalla.
La misma es del género true crime y reconstruye de una manera espectacular un asesinato que ocurrió en una comunidad de Dinamarca. Sigue el caso de un grupo de jóvenes aparentemente normales donde uno de ellos resulta ser el asesino.
Esta miniserie reconstruye todo lo ocurrido, con testimonios y una historia perturbadora donde un joven llevaba una doble vida: aparentaba ser normal pero en realidad era un asesino en serie. Te mantiene pegado al sillón y muchos la siguen eligiendo.
