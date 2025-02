La nueva miniserie de 5 episodios que atrapó a todos y está en Netflix

La crítica lo deja claro: es imperdible

Desde su estreno el 6 de febrero, "Los crímenes de Åre" no paró de cosechar elogios por saber cómo mantener el suspenso y por su cuidada puesta en escena. En MicropsiaCine, destacaron que "el primer caso (...) es mucho más rico que el segundo, (...) y genera mucho más interés y tensión". Por su lado, Heaven of Horror resaltó la calidad del elenco y el desarrollo de la trama: "Muchas interpretaciones magníficas y dos crímenes brutales que resolver. No se pierdan esta nueva serie". Por otra parte, el portal Decider alabó el aspecto visual de la serie: "Con unas fantásticas imágenes del montañoso norte de Suecia, nos adentramos de lleno en la investigación".