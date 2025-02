"Duermen juntos": Se reconciliaron Diego Leuco y Sofi Martínez

El deseo de Sofi Martínez de ser madre

Sofi Martínez en la actualidad es una de las periodistas deportivas más destacadas del país. Y a raíz de los compromisos laborales y por su soltería, distanciada de Diego Leuco, la periodista se refirió a la maternidad y contó cuál era su sensación al respecto.

"Yo pasé la barrera de los 30 años y sabemos que para una mujer, tu momento ahí de época reproductiva tiene una fecha límite y creo que se retrasaron un montón de cosas con respecto a bueno tener tu propia familia", comenzó diciendo en Perros de la Calle, ciclo del que forma parte en Urbana Play.

Y continuó: "No dejan de estar esos objetivos por lo menos en mi caso pero si como que también me gusta darle prioridad en estos años a lo laboral, a lo que me entusiasma, a lo que me motiva".

"Por ahí eso lo veo que está quedando para unos años más adelante y tengo miedo de que después esa barrera me juegue en contra", dijo al aprovechar la visita de la ginecóloga Marisa Geller quien explicó sobre la congelación de óvulos.

