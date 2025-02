Folclore politizado en Villa María: 'el Indio' Rojas vs. 'Chaqueño' Palavecino

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que Milei quiere abandonar) condenó a la Argentina e intimó al Estado a tomar medidas reparatorias para cumplir con los derechos de los pueblos originarios, entre ellos el derecho a la tierra. Esta obligación sigue vigente.

¿Y entonces?

El colega, Ricardo Mangano, señala que ante la consulta de 'Compacto Político y LT9 de Santa Fe', sobre el tema, Lucio 'el Indio' Rojas antes mencionado por ser parte del festival, relató

Soy hijo de esa bendita diversidad cultural. Sigo estando en esa región. Mi tata (papá) sigue viviendo en el punto tripartito de Bolivia, Paraguay y Argentina. Mi madre también tiene que ver con los pueblos originarios. Tenemos descendencia directa. Conozco la historia del pueblo originario, fuí el primer maestro bilingüe para la maestra que llegó por primera a la escuela la Merced. Todavía ese lugar sigue siendo postergado, olvidado. Mi padre y los viejos cacique wichi, tobas, chorotes, nacieron juntos. No hay formas que no puedan estar juntos, no hay formas que no exista el entrevero Soy hijo de esa bendita diversidad cultural. Sigo estando en esa región. Mi tata (papá) sigue viviendo en el punto tripartito de Bolivia, Paraguay y Argentina. Mi madre también tiene que ver con los pueblos originarios. Tenemos descendencia directa. Conozco la historia del pueblo originario, fuí el primer maestro bilingüe para la maestra que llegó por primera a la escuela la Merced. Todavía ese lugar sigue siendo postergado, olvidado. Mi padre y los viejos cacique wichi, tobas, chorotes, nacieron juntos. No hay formas que no puedan estar juntos, no hay formas que no exista el entrevero

Embed - Festival 2025: el "Chaqueño" valoró el regreso del folklore

Qué dijo el Chaqueño Palavecino

La misma pregunta, pero dirigida al 'Chaqueño', tuvo un resultado abismalmente diferente:

Vengo a cantar Zambas y Chacareras. No quiero meterme en esto. Creo que no te la tendría que reponder tu pregunta porque es para largo el tema y no la vas a entender Vengo a cantar Zambas y Chacareras. No quiero meterme en esto. Creo que no te la tendría que reponder tu pregunta porque es para largo el tema y no la vas a entender

Luego agregó: “Si querés que te lo explique y me lleve media hora te lo explico" .

Pero no quedó ahí y fue más contundente, detalla Ricardo Mangano, quien, sorprendido, escuchó.

Todavía hay periodistas así como vos, que le interesa esto y no una zamba. No entiendo por qué te tengo que estar contestando. Mirá dónde me llevás cuando tengo que estar calentando la garganta para cantar. Pero te lo explico porque hay varios como vos, que no se mueven de la silla y preguntan. Te puedo decir que esto es de desde siempre, de cuando vinieron los españoles, vos tenés cara de español, de árabe, ya has venido quitando algo Todavía hay periodistas así como vos, que le interesa esto y no una zamba. No entiendo por qué te tengo que estar contestando. Mirá dónde me llevás cuando tengo que estar calentando la garganta para cantar. Pero te lo explico porque hay varios como vos, que no se mueven de la silla y preguntan. Te puedo decir que esto es de desde siempre, de cuando vinieron los españoles, vos tenés cara de español, de árabe, ya has venido quitando algo

--------------------

Seguí leyendo en Urgente24

Formas naturales de mejorar tu nivel de testosterona a medida que envejeces

Sexo: El error que prácticamente todas las mujeres han cometido en la cama

Sorprendentes razones por las que quieres más sexo en verano

Científicos dicen que el riesgo de disfunción eréctil se reduce con este jugo

¿Qué es un orgasmo cervical y cuál es el secreto para conseguirlo?