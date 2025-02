Graciela Alfano estaría saliendo con un famoso DJ al que le lleva 38 años

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1886945075243991469&partner=&hide_thread=false Cuenta @pepeochoa88 en #LAM que vieron juntos a Graciela Alfano y Fer Palacio



pic.twitter.com/symPAYZwT5 — fefe (@fedeebongiorno) February 5, 2025

Los memes y reacciones no se hicieron esperar en X (ex Twitter), donde muchos hombres felicitaban a Fer Palacio por estar con una mujer como Graciela. Sin duda es una figura muy sensual de nuestro país y que despierta todo tipo de fantasías. Por el lado de las mujeres, los celos hacia Palacio no tardaron en aparecer.