Eduardo Feinmann se copió de Milei y también cargó contra Lali Espósito

En la noche del lunes (03/02) Javier Milei le dio una nota a Esteban Trebucq, en cierto momento volvió a atacar a Lali Espósito y Eduardo Feinmann no se quedó atrás. Si bien el periodista no la llamó "Ladri Despósito" como lo hizo el economista, la ninguneó por cómo se mostró públicamente en la marcha antirracista y antifascista de un modo particular.