"Ladrón": Ángel de Brito defendió a Lali Espósito tras el ataque de Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/1886769805086056456&partner=&hide_thread=false Me pueden putear todo lo que quieran.



Ya lo hicieron los k durante años.



Me la Recontra chupan, de a uno, en fila. — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 4, 2025

Ángel de Brito habló a fondo sobre su sexualidad

Si bien en la actualidad Ángel de Brito es uno de los referentes del periodismo de espectáculos, se jacta de mantener un perfil bajo con lo que respecta a su vida privada.

En 2024 dio una nota con Luis Novaresio en la que se explayó sobre su intimidad y se refirió a su sexualidad. ¿Padeciste por ser gay?", indagó el conductor en la entrevista que salió por la pantalla de LN+.

"No, nunca. ¿Viste que además en las entrevistas les cuesta decir la palabra gay?", contestó. Y luego sumó: "Sufrimos tanta discriminación también, tanto prejuicio, tanto preconcepto que hay mucha gente a la que le costó su sexualidad".

Asimismo posteriormente reconoció: "Yo por suerte no tuve ese problema. Tuve otros, en la vida, pero no ese puntualmente. Pero nunca me lo preguntan tampoco, y piensan que yo lo oculto por algo o no sé".

