Ángel de Brito habló de su sexualidad: "Piensan que yo lo oculto"

Y posteriormente sumó: "Sufrimos tanta discriminación también, tanto prejuicio, tanto preconcepto que hay mucha gente a la que le costó su sexualidad. Yo por suerte no tuve ese problema. Tuve otros, en la vida, pero no ese puntualmente. Pero nunca me lo preguntan tampoco, y piensan que yo lo oculto por algo o no sé".

Ángel de Brito tildó de “tacaña” a Pampita

Hace algunos días en diálogo con Julieta Poggio, Ángel de Brito escuchó que para la actriz y bailarina Pampita es una de sus máximas inspiraciones y apuntó contra la modelo.

Fue en ese entonces que fiel a su picante estilo le consultó con picardía: “¿Sos tacaña como Pampita?”. A lo que la exparticipante de Gran Hermano le respondió que la modelo “es cero rata”.

“Ella es re rata. Te ahorra hasta el último centavo. Es el primer consejo que le da a todas las chicas nuevas”, soltó el conductor posteriormente.

Y añadió: “Me lo contó en varias notas. Rata, en el buen sentido. Va juntando toda la guita que agarra y agarra de todo lo que pueda. Iba a los desfiles cuando ya era famosa y se iba en colectivo, se iba en subte, porque no quería gastar en taxi, en cosas más superfluas, y así fue comprando propiedades”.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Una cascada que es una belleza escondida en la Patagonia

Netflix estrenó la miniserie que está siendo furor entre la audiencia

La miniserie de Netflix que atrapa desde el primer capítulo

El pueblo que enamora a todos y parece detenido en el tiempo

Viajar a Estados Unidos sin visa: Cómo tramitar el nuevo permiso