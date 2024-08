Marley en el centro de una nueva acusación: "Presunta corrupción de menores"

"Me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años", aseguró. "Me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años", aseguró.

El denunciante, quien actualmente reside en Miami, también señaló el carácter clandestino de la supuesta relación. "Tiempo después tomé conciencia que la relación fue netamente sexual, limitada a las cuatro paredes de su casa, excepto por un par de viajes fuera de Buenos Aires. Incluso, cuando estábamos en su casa me obligaba a que no me acerque a la cocina en planta baja porque nos podía ver una vecina, y si salíamos a la piscina en el jardín, siempre teníamos que estar alejados para evitar que puedan pensar", precisó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1828562982348939526?t=eEbMh1lya8rLuyZdGkhGKA&s=03&partner=&hide_thread=false “Marley”



Porque denunciaron por corrupción de menores al conductor de TV. pic.twitter.com/KwNEjLNUEg — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 27, 2024

Sin embargo, un aspecto particularmente alarmante de la denuncia involucra el presunto uso de sustancias. Molina declaró: "Alejandro colocó en mi nariz una sustancia que se llama popper, mientras me convencía para tener sexo en el jacuzzi. Me desmayé...". Esta afirmación introduce un elemento adicional de gravedad a las acusaciones.

El popper, la sustancia mencionada por Molina, es una droga recreativa que ha ganado notoriedad en las últimas décadas. Compuesta por diversos compuestos nitrogenados, se presenta en forma líquida y se inhala. Sus efectos, que incluyen una sensación de euforia y relajación muscular, son inmediatos pero de corta duración. Su uso en contextos sexuales es frecuente, debido a sus propiedades vasodilatadoras y relajantes de la musculatura lisa.

X reacciona al escándalo

La revelación de estas acusaciones ha desencadenado una avalancha de reacciones en las redes sociales. En la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, los usuarios han expresado su indignación y preocupación.

"Era cuestión de tiempo nomás para llegar hasta Marley. Espero se empiece a hacer justicia y sea esta la punta del ovillo para acabar de una vez x todas con la asquerosa red de trata que provee de niños a estos", escribió @VaioArrese.

Mientras que otros usuarios han dirigido sus críticas hacia el canal que emplea a Marley.

"Denunciaron a Marley por corrupción de menores. El canal de la familia resultó ser el canal de la pedofilia", comentó @Unabirraparatodos.

Al mismo tiempo que, @herchurch reflexionó sobre el estado de la industria televisiva: "Tremendo lo turbio que es la televisión. Y hay cada uno que aún no conocemos. Ojala caigan todos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ulisesjaitt/status/1828557325658964152?t=MokrDVaXmrVHbfZ88SXzUA&s=03&partner=&hide_thread=false Natacha sobre Marley ( 2018 ) pic.twitter.com/7ih0KIXgm2 — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) August 27, 2024

Este escándalo plantea interrogantes serios sobre el futuro de Marley en Telefe, donde conduce "Survivor", uno de los programas de mayor audiencia del canal. La situación pone a prueba no solo la reputación del presentador, sino también la de la cadena televisiva y su capacidad para manejar situaciones de esta magnitud.

El caso Marley se perfila como un punto de inflexión en la industria del entretenimiento argentina. Más allá de las acusaciones específicas, este episodio ha abierto un debate necesario sobre la protección de menores y la responsabilidad de las figuras públicas. La sociedad argentina se encuentra ante un momento crítico que exige una reflexión profunda sobre los valores que se promueven en la pantalla chica y las consecuencias de los abusos de poder en la industria del espectáculo.

