Marley, desplazado y con un pie ¿Afuera de Telefe?: "Ya no lo pueden cuidar más"

Marley desplazado: ¿Fin de su era dorada?

El descontento de Marley no es un secreto a voces. Aunque actualmente está al frente de "Survivor", un reality que mantiene números aceptables de audiencia, la sombra de su pasado parece perseguirlo. Záffora no dudó en arrojar más leña al fuego: "Marley está haciendo Survivor que le va bien, 10 puntos. No es como Gran Hermano, pero es un número aceptable. Para reforzar este Survivor van a poner un debate porque quieren que haya un poco de polémica".