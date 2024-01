Marley agredió a un periodista, rompió una cámara y escapó

El periodista Gustavo Descalzi reveló qué fue lo que pasó cuando el conductor de Por el mundo quería irse de ver la obra teatral. "Marley me ve y parece que vio la cara del diablo. Me ve y sale corriendo, pero había un productor que lo ve y lo empuja contra mí. Le dije 'para, no estuvo bueno eso. No sé por qué te estás escapando'. Él da la vuelta y se mete dentro del escenario y en la sala hablamos, pero estaba como ido", contó el cronista de A la tarde.